Po novi lovoriki misli že pri novem izzivu: Želimo še dlje, kot nam je uspelo do zdaj

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so v Pliberku upravičili vlogo favorita za lovoriko srednjeevropske lige. Potem ko so v sobotnem polfinalu premagali gostitelja SK Zadruga Dob, so v nedeljskem finalu s 3:1 v nizih premagali zagrebško Mladost. V tej sezoni še neporaženi Ljubljančani, ki so nanizali že 42. zaporedno zmago, imajo danes prost dan, že v četrtek pa jih čaka pomemben preizkus v pokalu challenge.

Igra še ni bila na želeni ravni, a šlo je za peto tekmo v tednu

"Zelo smo zadovoljni s končnim rezultatom, čeprav igra še ni bila na tisti ravni, kot smo si želeli. V prvem nizu smo odigrali odlično, nato pa je zelo dober odpor prikazala tudi Mladost. Zavedati se moramo, da je to že 42. tekma sezone, peta tekma v tednu dni, zato vse čestitke igralcem za prikazano. Jutri imajo dan počitka, kar je nagrada, da se kar se da dobro pripravimo za četrtkov obračun z Narbonne Volleyjem v pokalu Challenge Cup, kjer bi si želeli priti še malo dlje, kot nam je uspelo do zdaj," je po drugi lovoriki v tej sezoni – osvojili so tudi pokal Slovenije – v klubski mikrofon povedal trener še neporažene ekipe Mladen Kašić.

Foto: Vid Ponikvar

Ponosen na celotno zasedbo

"Vedeli smo, da je vsak finale težek. Zavedali smo se vloge favorita, saj smo bili še neporaženi v rednem delu prvenstva. Ekipa Mladosti je prišla na zaključni turnir spočita in brez pritiska, da odigrajo tako, kot znajo. Tako da je bilo proti neobremenjenemu tekmecu še toliko težje, vendar je ponovno do izraza prišel naš ekipni duh in mentaliteta, ki jo gojimo v ekipi. Zelo sem ponosen, da sem lahko kapetan izvrstni ekipi, v prvi vrsti ljudem in odličnim igralcem. Čestitam celotni organizaciji kluba ACH Volley Ljubljana, od igralcev do štaba, medijev in vodstva. Upam, da to ni naša zadnja lovorika te sezone," je bil zadovoljen Nikola Gjorgiev.

"Zelo sem ponosen, da sem lahko kapetan izvrstni ekipi, v prvi vrsti ljudem in odličnim igralcem." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zelo smo veseli za drugo osvojeno lovoriko te sezone. Ostajamo še neporažena ekipa s kar 42. zaporednimi zmagami. Bil je naporen teden, saj smo imeli kar pet tekem v tednu dni. Imamo dan odmora, da malo proslavimo, nato pa nas čaka zelo pomembna tekma z Narbonne Volleyjem. Vabimo vse navijače, da nas pridejo podpret v Halo Tivoli," pa je po osvojeni lovoriki dejal Matic Videčnik.

V četrtek prva bitka za finale pokala challenge

Ljubljančane v četrtek čaka pomembna tekma pokala challenge, v polfinalu katerega jim bo nasproti stal francoski prvoligaš Narbonne Volley, ki ga vodi nekdanji španski reprezentant Guillermo Falasca. Prva tekma bo v Tivoliju, povratna pa 1. marca v Franciji.