Nič od slovenskega finala

V srednjeevropski odbojkarski ligi želenega slovenskega finala bo. V prvem polfinalu je namreč zagrebška Mladost s 3:1 (-22, 26, 21, 16) premagala Merkur Maribor in se uvrstila v finale, kjer jo čaka zmagovalec dvoboja med ACH Volleyjem in gostiteljem zaključnega turnirja SK Zadrugo Dobom.

Strokovnjaki so v srednjeevropski ligi napovedovali finale med najboljšima slovenskima ekipama ACH Volleyjem in Merkur Mariborom, toda Mariborčanov v finalu ne bo. Videti je, da se jim je maščevalo taktiziranje, v zadnji tekmi rednega dela so namreč v Zagrebu igrali z rezervno ekipo, s porazom pa omogočili nastop Mladosti na zaključnem turnirju, onemogočili pa nastop Calcitu iz Kamnika.

Sebastijan Škorc je na zaključnem turnirju v Pliberku na igrišče poslal vse najboljše igralce. V prvem nizu je še kazalo, da slovenski prvaki ne bodo pustili presenečenja, toda po dogodkih v drugem nizu, v katerem so Hrvati povedli s 6:1, 8:2 in 19:11, Mariborčani pa so jih ujeli, ubranili zaključno žogo, nato pa pri izidu 25:24 sami imeli priložnost za izenačenje, vendar je niso izkoristili, pravih možnosti več ni ni bilo.

Hrvaški prvaki, ki so bili nato v četrtem nizu precej boljši tekmeci, so razmerje v blokih dobili z 19:12, v asih so bili boljši z 10:6, vsi statistični podatki kažejo na to, da so zmagali zasluženo.

Liga MEVZA, zaključni turnir Sobota, 19. februar

OK Merkur Maribor : HAOK Mladost Zagreb 1:3 (22, -26, -21, -16)

Buša 22; Pavlović 13, Gergye 12, Bračko 8 19.00 ACH Volley Ljubljana – SK Zadruga AICH/DOB Nedelja, 20. februar

16.00 tekma za 3. mesto

19.00 finale