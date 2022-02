Mariborčanke kljub porazu na zaključnem turnirju

Mariborčanke so v Zagrebu izgubile, a kljub temu so se uvrstile na zaključni turnir.

Odbojkarice Nove KBM Branika so z velikimi težavami osvojile tisto, po kar so prišle v Zagreb. Osvojile so niz, ki jim je zadostoval, da so na lestvici ostale pred Zagrebčankami. Obe ekipi imata enako število točk, Štajerke pa za odtenek boljšo razliko med dobljenimi in izgubljenimi nizi.

Dobljeni niz je tudi edina pozitivna stvar, ki so jo pokazale Slovenke. V prvih dveh nizih so bile povsem v podrejenem položaju, tudi v tretjem jim ni najbolje kazalo, saj so izgubljale s 14:16, nato pa jih je Lorena Lorber Fijok s serijo dobrih servisov vendarle pripeljala v ugodnejši položaj. Poskrbela je za pet zaporednih točk in prednosti, ki je kljub nekaj težavam ob koncu niso zapravile. So pa potem zapravile prednost šestih točk (8:14) v četrtem, ki je spet pripadel Hrvaticam.

Zagrebčanke so blestele v bloku, s katerim so dosegle kar 19 točk, od tega Astrid Popić sedem. Gostje pa so bile boljše v asih, dosegle so jih devet, Lorber Fijokova tri. Zadnja je bila tudi najučinkovitejša v mariborski vrsti, dosegla je 17 točk, a njen napad je bil le 29-odstotno uspešen, dobila je tudi osem blokov.