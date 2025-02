Mariborčani gostijo ACH Volley.

Odbojkarji i-vent Maribor bodo zvečer v sklopu srednjeevropske lige gostili slovenskega tekmeca in vodilno moštvo tekmovanja ACH Volley Ljubljana. Za trenutno tretje Mariborčane bo to zadnja tekma skupinskega dela, oranžni zmaji pa bodo zadnjo odigrali v četrtek pri zagrebški Mladosti. Ob obeh slovenskih predstavnikih in Zagrebčanih so si nastop na zaključnem turnirju zagotovili tudi člani Zadruge Dob.