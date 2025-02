Kamničanke redni del končale brez poraza na prvem mestu

Odbojkarice Calcit Volley Ljubljana so na zadnji tekmi rednega dela srednjeevropske lige s 3:0 (16, 14, 20) premagale zadnjeuvrščene članice Marina Kaštela in redni del končale s petimi zmagami in 15 točkami. V sredo bosta zadnjo tekmo odigrala zagrebški Dinamo in Maribor. Po tej bo jasno, kdo bo s kom igral v polfinalu.