Mariborčani prvič poraženi, v Pliberku brez dobljenega niza

Redni del srednjeevropske lige se počasi končuje. Odbojkarji i-vent Maribor so predzadnjo tekmo v tem delu odigrali v Pliberku, kjer so po treh zmagah doživeli prvi poraz. Zadruga Dob jih je ugnala s 3:0. Mariborčani tako ostajajo pri osmih točkah, na lestvici pa so zdrsnili na tretje mesto. Vodi ACH Volley z maksimalnimi devetimi točami po treh tekmah in treh zmagah, druga pa je zdaj Zadruga Dob, ki je devet točk zbrala na petih tekmah.