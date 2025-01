Kamničanke in Novogoričanke doma, Mariborčanke na Hrvaškem

OTP banka Branik ima po treh tekmah zmago in poraz in je za zagrebškima ekipama Dinamom in Mladostjo četrta, tretji slovenski predstavnik Gen-I Volley pa je peti, edino zmago na štirih tekmah je zabeležil proti Marini Kaštela.

Srednjeevropska liga, ženske, tretji turnir: Sreda, 29. januar

18.00 Marina Kaštela – OTP banka Branik

19.00 GEN-I Volley – Mladost Zagreb

20.00 Calcit Volley – Dinamo Zagreb