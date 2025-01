V skupini A sta daleč pred vsemi poljski Projekt Varšava in nemški Berlin Recycling Volleys, ki sta doslej zbrala 15 oziroma 12 točk. Belgijski Maaseik ima dve točki, Ljubljančani pa so edino točko dobili prav ob tesnem porazu proti Belgijcem na domačem parketu (2:3) v tretjem krogu tekmovanja.

Ljubljančani so v prvem krogu izgubili pri Berlinu z 1:3, z enakim izidom je bila v drugem krogu v slovenski prestolnici boljša še poljska zasedba. Na zadnjih dveh tekmah z najboljšima zasedbama skupine A, proti Varšavi v četrtem in Berlinu v petem krogu, ACH Volley ni bil kos nasprotnikom, ki niso oddali niti niza.

Po porazu v tretjem krogu proti Maaseiku osem tednov kasneje sledi povratni obračun v Belgiji. Hafner upa, da bo tam iranski korektor Amir Golzadeh ujel boljšo formo kot na zadnji domači tekmi. Dobro ga je sicer nadomestil Alen Šket. Veliko bo odvisno tudi od srednjih blokerjev, pri čemer vsaj statistično med igralci ACH v domačem prvenstvu prednjačita Sašo Štalekar in Matic Videčnik, sledi pa jima Janž Janez Kržič.

Na prvi medsebojni tekmi z belgijskim moštvom so vodili z 2:1, nato pa po preobratu izgubili z 2:3. Foto: Aleš Fevžer

V četrtfinale lige prvakov se neposredno uvrstijo vsi zmagovalci skupin, dodatni tekmi za tri mesta med najboljšo osmerico pa čakata drugouvrščene ekipe in najboljšo tretjeuvrščeno zasedbo skupinskega dela. Preostale štiri ekipe, ki bodo v svojih skupinah zasedle tretje mesto, se bodo podale v pokal Evropske odbojkarske zveze (Cev), kjer se bodo tekmovanju priključile v četrtfinalu.

Zmaga v Belgiji odpira vrata v pokal Cev

Ljubljančani so že po prejšnjem krogu izgubili možnosti, da bi postali najboljši tretjeuvrščeni kolektiv med letošnjo evropsko elito, vrata do pokala Cev pa so še naprej priprta.

Kalkulacije so pred zadnjim obračunom jasne in preproste. ACH Volley mora za nadaljevanje sezone v drugem evropskem tekmovanju po kakovosti premagati Belgijce. Glede na trenutno število točk ter razmerje osvojenih in izgubljenih bi bila dovolj tudi zmaga s 3:2 v nizih.

V Evropi so se v zadnjih letih ekipe izkazale za premočne. ACH na zmago v ligi prvakov čaka vse od 14. decembra 2022, ko je s 3:1 padel nemški predstavnik Powervolleys Düren. Foto: Jure Banfi

Na prvi medsebojni tekmi v Tivoliju pred slabima dvema mesecema so bili varovanci Hafnerja tik pred zmago, potem ko so vodili z 2:1 v nizih, v četrtem pa so v tesni končnici izgubili s 25:27. V zadnjem nizu je nato ljubljanskim odbojkarjem zmanjkalo moči.

Liga prvakov, 6. krog

Lestvica:

