Pomembna tekma za Kamničane, ki bodo razplet spremljali kot gledalci

Danes bo znan še zadnji udeleženec zaključnega turnirja, ki bo prihodnji konec tedna potekal v Pliberku. Vstopnico so si že priborili gostitelji SK Zadruga AICH/DOB, ACH Volley in OK Merkur Maribor. Za zadnjo vstopnico so v igri le še odbojkarji Calcit Volleyja in zagrebške Mladosti. Kamničani so že odigrali vse tekme, tako da je njihova usoda v rokah Mariborčanov. Ti bodo danes gostovali v Zagrebu. Hrvaško moštvo na zaključni turnir vodi zmaga s tremi točkami (3:1 ali 3:0), v ostalih primerih pa bodo napredovali Kamničani.