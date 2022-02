Mariborčani do nove zanesljive zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so zmagali s 3:0 v nizih.

Odbojkarji Merkurja Maribora so v 16. krogu 1. DOL v gosteh zanesljivo s 3:0 v nizih premagali Panvito Pomgrad. Prva dva niza so gostje dobili šele v končnici, medtem ko bili v zadnjem za 13. zmago v sezoni zanesljivejši.

Domači se niso ustrašili državnih prvakov. Do zaključka prvih dveh nizov so bili enakovreden tekmec, v prvem je bil izid nazadnje izenačen pri 19:19, v drugem pa pri 20:20, potem pa so v zaključku gostje izkoristili svoje izkušnje za zmago s 25:23.

V tretjem nizu sta bili moštvi izenačeni zgolj do izida 10:10, potem pa so Mariborčani naredili serijo, povedli s 16:12, 20:13 in 24:17, na koncu pa niz za nove tri točke osvojili s 25:20.

Za Maribor je 13 točk dosegel Ahmed Ihbajri, Roland Gergye jih je dodal 12. Za Panvito sta 13 točk prispevala Branislav Radović in Jakob Rojnik.

Maribor, ki na lestvici za vodilnim ACH Volleyjem, ta ima tekmo manj, zaostaja za pet točk, je še tretjič v sezoni ugnal Panvito, prvič brez oddanega niza. Sobočani ostajajo pri petih zmagah.

