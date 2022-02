Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zelo sem zadovoljen s prikazanim bojem in odnosom igralcev, ki so bili fantastični," je po preboju ACH Volley Ljubljana v polfinale evropskega pokala challenge dejal trener Ljubljančanov Mladen Kašić. V polfinalu jih čaka francoski Narbonne Volle y.

Odbojkarji ACH Volleyja so tudi na povratni tekmi četrtfinala evropskega pokala challenge ugnali portugalsko ekipo Fonte Bastardo s 3:1 (9, -27, 22, 21) - na prvi tekmi na Azorih so zmagali s 3:2 - in se uvrstili v polfinale tekmovanja. V tem jih čaka francoski Narbonne Volley, ki ga vodi nekdanji španski reprezentant Guillermo Falasca. Prva tekma bo 23. februarja v Ljubljani.

"Kar malce prelahko smo dobili prvi niz, po katerem smo za trenutek pomislili, da se bomo sprehodili do polfinala. V nadaljevanju je tekmec popravil igro na sprejemu in postal učinkovit v napadu, predvsem iz cone štiri, kjer nam jih ni uspelo zaustaviti. Zelo sem zadovoljen s prikazanim bojem in odnosom igralcev, ki so bili fantastični," je po preboju v polfinale dejal trener Ljubljančanov Mladen Kašić.

"Pričakovali smo, da bodo tako igrali, ampak smo dali vse od sebe in zasluženo zmagali z rezultatom 3:1. So bile pa tudi danes napake, ki se nam ne pojavljajo pogosto, vendar bomo v prihodnje tudi to popravili," je po zmagi dejal Jani Kovačič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Začeli smo zelo dobro. Tudi nasprotnik ni pričakoval, da bomo tako dobro igrali. Veliko dela smo opravili s servisi, kar se nam je v nadaljevanju poznalo, ko je nasprotnik začel bolje sprejemati. Pričakovali smo, da bodo tako igrali, ampak smo dali vse od sebe in zasluženo zmagali z rezultatom 3:1. So bile pa tudi danes napake, ki se nam ne pojavljajo pogosto, vendar bomo v prihodnje tudi to popravili," je po zmagi dejal libero Jani Kovačič.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

"Vedel sem, da bo izredno težka tekma, saj smo igrali proti zelo kakovostni ekipi, ki iz točke v točko spreminja taktiko in je tako še bolj neugodna. Ni nam bilo lahko, morali smo umiriti glave. Opravili smo odlično delo in zelo sem vesel, da napredujemo v polfinale. Vse pohvale naši ekipi za odlično opravljeno delo," pa je povedal Nikola Gjorgiev.

Prva tekma polfinala bo 23. februarja v Ljubljani.