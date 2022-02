ACH Volley v polfinalu pokala challenge

Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili v polfinale evropskega pokala challenge. Na povratni tekmi četrtfinala so portugalsko ekipo Fonte Bastardo s 3:1 (9, -27, 22, 21). Ljubljančani so dobili že prvo tekmo, na Azorih so zmagali s 3:2.

ACH Volley je še z eno v nizu zmag v sezoni, v kateri še ni poražen, izpolnil cilj, ki si ga je zadal pred začetkom tretjerazrednega evropskega tekmovanja. Uvrstil se je v polfinale, s tem pa se zagotovo ne bo zadovoljil, vodstvo kluba in igralci se nadejajo, da bi lahko premagali še dve naslednji oviri in osvojili svojo drugo evropsko lovoriko, leta 2007 so zmagali v pokalu Top teams, današnjem pokalu Cev.

Ekipi ACH Volleyja in Fonte Bastarda sta tudi na povratni tekmi pokazali, da sta podobne kakovosti. Portugalci, ki imajo v svoji sestavi precej tujcev, so se dobro upirali, čeprav so v prvem nizu osvojili vsega devet točk. A nato so hitro prišli k sebi, vzpostavili ravnotežje in bili domačim v drugem nizu povsem enakovredni. Ubranili so tudi tri zaključne žoge, svojo prvo pa izkoristili za izenačenje na 1:1.

V tretjem nizu so gostitelji na začetku povedli s 6:2, gosti so jih sicer lovili, v končnici prišli na točko zaostanka, toda ACH se je znal ubraniti njihovega pritiska, izkoristil je že prvo zaključno žogo. Tudi četrti niz je bil povsem izenačen, pred končnico pa so si varovanci Mladena Kašića priborili štiri točke prednosti (22:18), niz pa dobili s 25:21.

Portugalci so dosegli kar 15 blokov, od tega Mattheus de Souza Pereira deset, a so imeli zelo slab sprejem, posledično pa tudi slabši napad. Zato so seveda zaslužni servisi domačih, v tem elementu je blestel predvsem Alen Šket. Dosegel je sicer le en as, toda sprejemu naredil veliko več težav, kot kaže ta podatek. Pri tem sta mu pomagala tudi Matic Videčnik in Nikola Gjorgiev, makedonski korektor je bil s 27 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

V polfinalu tekmovanja, v katerem ne nastopajo italijanski, ruski in nemški klubi, se bodo oranžni zmaji merili z zmagovalcem dvoboja med francoskim Narbonne Volleyjem, ki ga vodi nekdanji španski reprezentant Guillermo Falasca, in švicarsko ekipo Lausanne. Prvo tekmo v Švici so s 3:1 dobili Francozi.

Prva tekma polfinala bo 23. februarja v Ljubljani.