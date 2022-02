Izkušeni reprezentant in ACH Volley še lep čas z roko v roki

Slovenski reprezentant Alen Šket in najbolj trofejni slovenski odbojkarski klub ACH Volley Ljubljana sta se dogovorila za dvoletno podaljšanje sodelovanja, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva.

33-letni Bistričan, ki je v karieri nastopal za več tujih klubov, med katerimi izstopata turški Halkbank in italijanska Modena, s slovensko reprezentanco pa je trikrat osvojil naslov evropskega podprvaka, bo še naprej nosil dres večkratnih državnih prvakov. Šket in klub sta se dogovorila za dvoletno podaljšanje sodelovanja.

Šket je bil član ACH Volleyja Ljubljana med sezonama 2008/09 in 2012/13, ko so skupaj spisali vrsto uspešnih odbojkarskih zgodb (pet naslovov DP, pet pokalnih naslovov, trikrat prvak MEVZA), v sezoni 2009/10 pa je Šket z ACH Volley igral na zaključnem turnirju elitne Lige prvakov.

"Izredno sem zadovoljen, da smo s klubom podaljšali sodelovanje za dve sezoni. Veseli me, da bom še naprej zastopal barve ACH Volleyja in osvajal lovorike. Najprej pa je treba končati aktualno sezono in osvojiti Mevzo, Challenge Cup in državno prvenstvo. Upam, da nam bo v klubu uspelo zadržati jedro ekipe in da bo ekipa tudi v prihodnje delovala tako homogeno, kot je do zdaj," je ob tem v klubski mikrofon dejal 205 centimetrov visoki sprejemalec, ki lahko igra tudi na položaju korektorja.