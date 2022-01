Nova tekma, nova zmaga ACH Volleyja

Oranžžni zmaji, ki so si že zagotovili prvo mesto skupinskega dela, so zmagali še 15. zapored.

Foto: Vid Ponikvar

Ljubljanska zasedba je dosegla že petnajsto zmago v srednjeevropski ligi in je s 100-odstotnim izkupičkom na prvem mestu. Trenutno četrtouvrščena hrvaška ekipa se ji je v uvodnih dveh nizih zelo enakovredno upirala, a nato podpisala kapitulacijo.

Mladost je edina ekipa v tem tekmovanju, ki je na dveh tekmah proti ACH Volleyju osvojila po niz. To so dosegli še Calcit Volley, Merkur in slovaški Spartak, na vseh drugih tekmah je ljubljanska ekipa slavila s 3:0.

Izbranci trenerja Mladena Kašića so si v prvem nizu že priigrali štiri točke prednosti (16:12, 17:13), a so jim Zagrebčani kmalu zadihali za ovratnik, po hudem boju pa je odločilno točko za 25:23 prispel makedonski korektor Nikola Gjorgiev.

V drugem nizu sta bili ekipi še bolj enakovredni, po 31 minutah srditega boja in neprestanega izmenjavanja v vodstvu pa ga je ljubljanska ekipa izgubila s 27:29.

"Oranžni zmaji" so se po izgubljenem nizu zbrali in v nadaljevanju v vseh elementih igre zasenčili Zagrebčane, ki jih vodi slovenski strokovnjak, hkrati pa tudi selektor avstrijske reprezentance Radovan Gačić. Po vodstvu z 21:14 so malenkostno popustili, a nato tretji niz zaključili s 25:20.

V četrtem nizu so Ljubljančani povedli s 3:0, po polminutnem domačem premoru pa so zaostali (7:8). V nadaljevanju je bilo izenačeno do izida 11:11. V nadaljevanju so Kašićevi varovanci zaigrali sijajno in povedli z 22:14 ter razrešili vse dvome o zmagi. Na koncu so po 104 minute dolgem dvoboju slavili s 3:1 in so še naprej brezmadežni v srednjeevropski ligi.

V ljubljanski ekipi je blestel Gjorgiev s 26 točkami.

Srednjeevropska liga MEVZA, moški, zaostala tekma 1. kroga Petek, 28. januar

Mladost Zagreb : ACH Volley 1:3 (-23, 17, -20, -16)

Mladost Zagreb : Višić 2, Repek, Jakopec, Nikačević 7, Jakoliš, Bakonji 1, Silva Franca 1, Jakovac 9, Vasko, Buša 18, Gajić 7, Smiljanić, Zeljković 14, Cvanciger.

ACH Volley: Pernuš, Šket 3, Rutar, Mašulović 10, Todorović 2, Peruničić, Okroglič 10, Kovačič, Gjorgiev 26, Pokeršnik 4, Videčnik 8, Kök 7.