ACH Volley že prvak rednega dela srednjeevropske lige

V srednjeevropski ligi so odbojkarji ACH Volley doma premagali Union Raiffeisen Waldviertel in zabeležili še14. zaporedno zmago ter si z njo že zagotovili naslov prvaka po rednem delu tega tekmovanja. Kamničani, ki se borijo za zaključni turnir, pa bodo novo pomembno zmago danes lovili na Slovaškem.

Odbojkarji ACH Volleyja so si po 14. zmagi na 14. tekmi že zagotovili prvo mesto pred zaključnim turnirjem najboljše četverice tekmovanja v srednjeevropski ligi. Ljubljančani sicer še morajo odigrati dve tekmi, a tudi če obe izgubijo, jih najbližji zasledovalci, igralci Merkur Maribora, ne morejo več prehiteti.

Waldviertel oranžnim zmajem po pričakovanju niso bili enakovreden tekmec. V uvodnem nizu so domači ekspresno prišli do desetih točk prednosti, povedli s 13:3, tako da je bila edina neznanka v tem delu, kakšna bo razlika. Na koncu so so Avstrijci zbrali le 11 točk, niz je z asom zaključil Jan Pokeršnik.

V drugem nizu so se gosti še držali do izida 11:11, servisi Nikole Gjorgieva so poskrbeli za tri zaporedne točke ljubljanske ekipe, ki je pozneje povedla s 17:12. Trener Mladen Kašič se je takrat prepričal, da mu ne bo treba več igrati z najmočnejšo postavo, iz igre potegnil Alena Šketa, uspešno ga je zamenjal štajerski rojak Matej Kök, ki je ekipi pomagal, da je do konca niza prednost še povišala.

Avstrijci so več kot za točko vodili le v tretjem nizu, ko je na semaforju kazalo 6:9, toda Ljubljančani so nato z odličnimi začetnimi udarci Vuka Todorovića odgovorili s šestimi zaporednimi točkami, nato pa tekmo mirno pripeljali do konca, čeprav je Kašić v igro poslal še nekatere igralce s klopi.

Srednjeevropska liga, moški: Sreda, 26. januar

ACH Volley : Union Raiffeisen Waldviertel 3:0 (11, 17, 21)

Gjorgiev 13, Mašulović 7; Sinoski 10, Knašas 7



18.00 Spartak Myjava - Calcit Volley