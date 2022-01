Mariborčani pri eni najbolj zvezdniških ekip: Ne bojimo se izziva

Aktualni slovenski odbojkarski prvaki OK Merkur Maribor nadaljujejo tekmovanje v ligi prvakov. Potem ko so na igrišču z 0:3 izgubili s poljskim Kedzierzyn-Kozle in italijanskim Lube Civitanova, so tretji poraz z 0:3 vknjižili za zeleno mizo, saj zaradi okužb na tekmo z Novosibirskom niso odpotovali.

V 4. krogu bodo gostovali v Italiji, pri moštvu, ki je lani zasedlo drugo mesto v tem tekmovanju, v letošnji sezoni pa zmagalo na vseh treh dozdajšnjih tekmah. Štajerski kolektiv si pred tekmo z zvezdniki napolnjeno ekipo Lube Civitanova ne dela iluzij.

"V ligi prvakov nas čaka gostovanje pri podprvaku letošnjega klubskega svetovnega prvenstva, ki je bilo decembra v Braziliji. Lube je ena najboljših ekip sveta in po imenih najbolj zvezdniška ekipa na svetu. Mi bomo stopili na igrišče hrabro in dali vse od sebe, saj se zavedamo, da takšnih tekem ne igraš vsak dan. Ekipo Lube spoštujemo in se zavedamo njenih kakovosti, a se ne bojimo izziva, da bodo na drugi strani mreže stala največja imena, kot so Zaytsev, Gabi, De Cecco, Juantorena, Yant, Lucarelli, Anzani, Simon," je v klubski mikrofon dejal trener Sebastijan Škorc.

Liga prvakov, skupina C, 4. krog Sreda, 25. januar

Lube Civitanova - OK Merkur Maribor

Kedzierzyn-Kozle - Novosibirsk