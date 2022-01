Mariborčani boljši od Mladosti

Odbojkarji Maribora so v 12. tekmi srednjeevropske lige še desetič zmagali in so le še drobtinico oddaljeni od uvrstitve na zaključni turnir. Tokrat so doma s 3:1 ugnali Mladost Zagreb, ki na lestvici drži tretje mesto in je tudi resen kandidat za uvrstitev na turnir štirih najboljših.

Mariborčani so odigrali drugo tekmo v dveh dneh, v torek so v prvenstvu ugnali Krko. Proti Novomeščanom niso blesteli, tokrat pa v prvih dveh nizih niso imeli večjih težav. V prvem so že vodili z 19:13, gosti so se približali na dve točki zaostanka (22:20), toda Roland Gergye in Ahmed Ihbajri jim več nista dopustila, Madžar je z asom končal niz.

Podoben potek je imel tudi drugi niz, v katerem so si Mariborčani priborili šest točk prednosti, Zagrebčani se spet niso predali, prišli na tri točke zaostanka, več pa jim ni uspelo. Zato pa so dobili izenačen tretji niz, potem ko so v njem osvojili zadnje tri točke. Tudi v četrtem so se dobro držali, a tekmecem vendarle morali priznati premoč.

Srednjeevropska liga, moški, 9. krog Sreda, 19. januar:

Merkur Maribor : Mladost Zagreb 3:1 (20, 20, -22, 23)

Ihbajri 21, Gergye 15, Kovačević 13; Buša 25