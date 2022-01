Črnučani namučili Kamničane

Črnučani so že nekajkrat pokazali, da niso za podcenjevati, to pa so tokrat občutili tudi favorizirani Kamničani. Ti so sredi tekme že bili blizu vsaj izgubi točke, saj so zaostajali z 0:1 in v končnici drugega niza reševali zaključne žogice, toda na koncu so se vendarle rešili.

Videti je bilo, da je bila za končni rezultat ključna zamenjava korektorja, nerazpoloženega Mitjo Gasparinija je v drugem nizu, pri zaostanku Calcita z 11:15, zamenjal mladi Nik Mujanović, ki je bil na koncu s 16 točkami najučinkovitejši igralec svoje ekipe. Točko več je na drugi strani dosegel Črtomir Bošnjak.

Črnuče so tekmo odprle z vodstvom 6:0, domači so nekajkrat prišli na dve točki zaostanka, zadnjič pri izidu 21:23, toda Bošnjak jim je z asom razblinil vse upe. Tudi v drugem nizu so gosti že vodili za pet točk, bili tudi prvi z zaključno žogo, jih imeli nato še nekaj, toda zadnje tri točke so osvojili domači, zadnji dve z blokoma Dika Puriča in Jana Klobučarja.

V tretjem nizu so se Črnučani še držali do izida 8:7, potem pa se je začela njihova ladja potapljati. V četrtem nizu se je sicer pokazalo upanje, da bi jo lahko rešili, izničili so visok zaostanek (3:7), celo povedli s 16:14, toda nadaljevanje je vendarle pripadlo gostiteljem, tako da presenečenja ni bilo.