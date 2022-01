Tudi 13 ni nesrečna za ACH

Kamničani so v 13. krogu državnega odbojkarskega prvenstva v Kranju prišli do zanesljive zmage s 3:1. Še 13. zmago pa so dosegli odbojkarji ACH Volleyja. S 3:0 so premagali Salonit Anhovo.

ACH Volley je že v prvem nizu pokazal svojo premoč nad Kanalci. V prvem nizu je tekmecem iz Kanala dopustil le 14 točk, že v drugem nizu pa je trener Mladen Kašić v igro poslal nekaj rezervistov, a dvoma, kdo bo zmagal ni bilo niti v enem trenutku. ACH je bil boljši v vseh elementih, glavni razlog za zmago pa je bila najbrž njihova obramba, ki gostujočim napadalcem, ni dopustila, da bi imeli učinkovat napad.

Kamničani do zmage pri Triglavu

Odbojkarji Calcita so v Kranju pričakovano prišli do zmage. Po dveh nizih je bilo videti, da se bodo do nje sprehodili, tekmecem so namreč dopustili le 13 oziroma 14 točk. Toda Kranjčani so v nadaljevanju vendarle pokazali zobe in dokazali, da znajo igrati dobro odbojko. Dobili so tretji niz, potem ko so po dobrih servisih Gala Ibrišimoviča po izidu 21:21 osvojili zadnje štiri točke, grozili tudi v četrtem, v katerem se do konca niso predajali. Najprej so izničili zaostanek 0:5, se po tem še nekajkrat vrnili po zanesljivem vodstvu tekmecev, v končnico vstopili le s točko zaostanka, a Kamničani se predvsem po zaslugi Jana Klobučarja vendarle niso pustili presenetiti.

Najučinkovitejši igralec je bil kamniški korektor Mitja Gasparini, dosegel je 18 točk, štiri z asi. Le točko manj je prispeval Klobučar, Diko Purič pa se je pri gostih izkazal s petimi bloki. Pri domačih je Andrej Štembergar Zupan, nekdanji Kamničan, dosegel 15 točk, tri z začetnimi udarci.

1. DOL za moške, 13. krog Sreda, 12. januar

Hiša na kolesih Triglav : Calcit Volley 1:3 (-13, -14, 21, -22) Sobota, 15. januar

ACH Volley : Salonit Anhovo 3:0 (14, 18, 20)



Črnuče : Panvita Pomgrad 3:1 (-15, 23, 21, 15)



Torek, 18. januar

Merkur Maribor - Krka