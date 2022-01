Oranžni stroj nad Romune samozavestno, a tudi previdno: "Popravnih izpitov ni"

Dvorana Tivoli bo ob 18. uri prizorišče prve tekme osmine finala pokala challenge med še neporaženim ACH Volleyjem in romunskim predstavnikom C.S.A. Steauo iz Bukarešte, ki trenutno zaseda tretje mesto v romunskem prvenstvu.

"Prvo srečanje proti Steaui je izjemno pomembno za nadaljevanje nastopov v pokalu CEV challenge. Govorimo o ekipi, ki trenutno zaseda tretje mesto v romunskem prvenstvu in igra zelo kakovostno odbojko. Ekipa je pretežno sestavljena iz več romunskih reprezentantov ter treh srbskih igralcev. Želim si, da bi igrali dobro in iztržili ugoden rezultat pred povratno tekmo," pred srečanjem pravi trener ACH-jevcev Mladen Kašić.

"Želim si, da bi igrali dobro in iztržili ugoden rezultat pred povratno tekmo," pred srečanjem pravi trener ACH-jevcev Mladen Kašić. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tekme na izpadanje, ni popravnih izpitov"

"V letošnji sezoni smo še neporaženi, tako da v tekmo vstopamo zelo samozavestno. Zavedamo se, da nam že na prvi tekmi doma ne bo lahko, ampak si želimo pripraviti čim boljše izhodišče pred gostovanjem v Romuniji. Gostovanja v CEV challenge pokalih so zelo težka in nehvaležna, saj so tekme na izpadanje in tako ni popravnih izpitov. Nasprotnik je na tretjem mestu v romunskem prvenstvu. So solidna ekipa, v kateri poznamo nekaj posameznikov. Pogledali smo si veliko njihovih tekem, tako da verjamem, da bomo popolnoma pripravljeni na njih," pa je pred srečanjem samozavesten, a hkrati previden kapetan ACH Volleyja Jan Pokeršnik.

Povratno srečanje bo prihodnjo sredo v Romuniji.