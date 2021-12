ACH Volley po velikem preobratu do 13. pokalne lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji ACH Volleyja so po velikem preobratu strli Mariborčane in osvojili pokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odbojkarji ACH Volley so v finalu Pokala Slovenije proti OK Merkur Maribor zaostajali z 0:2 v nizih, nato pa priredili preobrat in se razveselili 13. pokalne lovorike v zgodovini kluba.