ACH-jevci ekspresno do nove zmage

Odbojkarji ACH Volleyja so v srednjeevropski ligi zabeležili še eno gladko zmago. Potem ko so v sredo premagali VKP Bratislavo, so bili tokrat v Tivoliju boljši še od drugega slovaškega predstavnika, Spartaka Myjava, ki so ga prav tako premagali s 3:0 (13, 16, 15). Danes bi morali biti na delu tudi prvaki iz Maribora, a je morala štajerska ekipa v karanteno.

Na prvi medsebojni tekmi so Slovaki ACH-ju odščipnili niz, bili še v dveh dokaj blizu, tokrat pa niso nudili večjega upora, pa čeprav so Ljubljančani igrali brez Janija Kovačiča in Jana Pokeršnika. Za razliko od tekme proti Bratislavi je trener tokrat od začetka v ogenj poslal vse najboljše razpoložljive moči, ki so tekmeca povsem nadigrali, tako da so v nadaljevanju priložnost dobili tudi igralci s klopi.

Najbolj razpoložen v ljubljanski vrsti je bil Matej Kök, dosegel je 17 točk, glavni razlog gladke zmage slovenske ekipe pa je bil predvsem sprejem. Ljubljančani so imeli odličnega, Slovaki pa slabega.

Liga MEVZA, 6.-8. januar Četrtek, 6. januar

ACH Volley : Spartak Myjava 3:0 (13, 16, 15)

Dvorana Tivoli, gledalcev 30, sodnika: Kuzmanović, Ovuka.

ACH Volley: Pernuš, Šket 10, Rutar 2, Mašulović 5, Todorovič 3, Peruničić 2, Okroglič, Gjorgiev 11, Videčnik 5, Kök 17.* Spartak Myjava: Pollak 2, Watzka 9, Šima 2, Viškup 3, Panko, M. Zeman 6, Konc 3, Bartak, Ochodnicky, Valo, Mačuha 1, Rzyman 5, O. Zeman.



OK Merkur Maribor - VKP Bratislava - prestavljeno Petek, 7. januar

Calcit Volley - VKP Bartislava Sobota, 8. januar

Calcit Volley - Holding Graz