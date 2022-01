Mariborčani v karanteno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji Maribora so morali zaradi okužb s covidom-19 v karanteno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot poroča Večer, so po več okužbah vsi odbojkarji Maribora v karanteni. Mariborski klub je o zdravstvenih razmerah obvestil tudi vodstvo srednjeevropske lige in Evropske odbojkarske zveze.

Kot še piše omenjeni časnik, v klubu pravijo, da so storili vse potrebno, da bi pred okužbo obvarovali odbojkarje - vsi so bili dvakrat cepljeni proti covidu-19, poživitveni odmerek pa je bil načrtovan po vrnitvi iz Rusije -, poleg tega so bili vsi dnevno testirani.