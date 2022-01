Mariborčani novo leto odprli z zmago proti Avstrijcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so leto 2022 odprli z zmago.

Mariborčani so leto 2022 odprli z zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odbojkarji Merkurja Maribora so v 13. krogu srednjeevropske lige premagali Union Raiffeisen Waldviertel s 3:1 (21, -22, 26, 24). V sredo bo ACH Volley gostil Bratislavo, v četrtek bo pričakal še en slovaški klub Spartak Myjava, Mariborčani pa bodo takrat gostili Bratislavo. Dve tekmi Kamničanov sta predvideni v petek in soboto.

Državni prvaki iz Maribora so prvič po porazu v gosteh proti ACH Volleyju sredi decembra zaigrali v srednjeevropskem tekmovanju. Prav slovenski ekipi sta zanesljivo vodilni na lestvici, Ljubljančani so stoodstotni z desetimi zmagami, Mariborčani pa so na svoji enajsti tekmi iskali deveto zmago.

V goste je prišla tretjeuvrščena ekipa iz Avstrije, ki je pred tem zaostajala osem točk za Mariborčani, ta zaostanek se je po sicer izenačenem boju še povečal, saj je Merkur Maribor na krilih Ahmeda Ihbajrija, ki je bil s 23 točkami najboljši posameznik tekme, dosegel želeno.

Čez tri dni bodo Mariborčani gostili Bratislavo.

Liga MEVZA, 3.-8. januar Ponedeljek, 3. januar

OK Merkur Maribor : Union Raiffeisen Waldviertel 3:1 (21, -22, 26, 24)

Ihbajri 23, Bračko 9, Kovačević 8; Streutker 19



Sreda, 5. januar

ACH Volley - VKP Bratislava Četrtek, 6. januar

ACH Volley - Spartak Myjava

OK Merkur Maribor - VKP Bratislava Petek, 7. januar

Calcit Volley - VKP Bartislava Sobota, 8. januar

Calcit Volley - Holding Graz