Tri kroge pred koncem rednega dela lige MEVZA Kamničanke zasedajo prvo mesto in so točko pred madžarskim Vasasom. Na tretjem mestu je s tekmo manj in zaostankom desetih točk zagrebška Mladost. Na četrtem mestu so Mariborčanke, ki so na šestih tekmah zmagale dvakrat, danes pa gostijo Zagrebčanke. Zmaga bi bila v boju za zaključni turnir še kako pomembna.

Zaključni turnir najboljše četverice bo 23. in 24. februarja na Dunaju v organizaciji SG VB NÖ Sokol/Post Schwechat. Vse kaže, da bo odločilna tekma za vodilno mesto v rednem delu tekmovanja 26. januarja, ko v Kamnik prihajajo Budimpeštanke.