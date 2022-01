Mariborčani so se oddolžili Novomeščanom

Aktualni državni odbojkarski prvaki iz Maribora, ki jim je v začetku letu zagodel covid-19, so danes odigrali tekmo 13. kroga in s 3:1 premagali Novomeščane. Ti so ob ACH Volleyju edini, ki so v tej sezoni DP premagali Štajerce.

Odbojkarji Krke so bili v dosedanjem delu prvenstva edini poleg ACH Volleyja, ki so premagali državne prvake. To je bilo takrat veliko presenečenje, Mariborčani so se jim za to želeli maščevati. Okoliščine niso bile najbolj na njihovi strani, saj zaradi praznikov in pozneje tudi zaradi težav z okužbami, niso igrali tekme, beležili pa so tudi izpad treninga.

In vse to se jim je poznalo, saj so potrebovali kar nekaj časa, da so ujeli pravi ritem. V odločilnih trenutkih prvega niza so dobili nekaj blokov, tako da so ga izgubili, mučili pa so se tudi v drugem. Gosti so še pred končnico vodili z 18:15 in kazalo je, da so zmožni pripraviti še eno presenečenje. Toda as razpoloženega Roka Bračka je Mariborčane povsem približal, Novomeščanom pa so se nato zatresle roke, po izidu 23:23 so storili dve napaki in izid je bil izenačen.

Dolenjci so zapravili priložnost, da v štajerski prestolnici osvojijo vsaj točko, še ene pa jim varovanci Sebastijana Škorca niso ponudili. V tretjem nizu so povedli z 9:4, v nadaljevanju ga mirno privedli h koncu, podoben razplet pa je imel tudi četrti niz.