Potem ko se je slovenski predstavnik ACH Volley v sredo poslovil od lige prvakov, bo v nadaljevanju elitnega tekmovanja slovenski pridih dajal le reprezentančni srednji bloker Alen Pajenk. Štajerec je s svojim Olympiacosom končal na drugem mestu skupine in se bo za četrtfinale pomeril s francoskim Saint-Nazaire VB Atlantique. "Osnovni cilj smo izpolnili, zdaj gremo lažje in bolj sproščeno v naslednje tekme," pravi Pajenk, ki se pri 38 letih na igrišču še vedno odlično znajde. Energije in želje po novih zmagah mu ne manjka. Tudi po reprezentančnih? "Glede na to, da se dobro počutim, zakaj pa ne?"

Še pred zadnjim krogom skupinskega dela lige prvakov je bilo jasno, da slovenski klub ACH Volley Ljubljana nima več možnosti za nadaljevanje v tem tekmovanju, da pa se bo v njem še naprej boril Olympiacos, za katerega četrto sezono igra Alen Pajenk.

Grški klub si je že pred sredinim gostovanjem pri Fenerbahčeju zagotovil vsaj drugo mesto v skupini B. Nekaj možnosti za prvo mesto in neposredno napredovanje v četrtfinale je še imel, a bi mu moral iti na roko tudi izid druge tekme, na kateri Monza ne bi smela premagati nemškega prvoligaša Giesen, a so Italijani po zmagi zasedli prvo mesto. Pajenkovi so skupinski del končali kot najboljša drugouvrščena ekipa. V izločilnih bojih za četrtfinalno vstopnico se bodo tako pomerili s francoskim klubom Saint-Nazaire VB Atlantique, ki je napredovanje v play-off ujel kot najboljši tretjeuvrščeni.

Osnovni cilj izpolnili, zdaj po bonus

"Naš osnovni cilj je bil, da pridemo iz skupine, kar bo več, pa bo za nas samo še neki bonus," nam je še pred zadnjo tekmo skupinskega dela dejal Pajenk, zadovoljen z do zdaj opravljenim v tekmovanju: "Po tem, ko smo si zagotovili napredovanje, gremo zdaj lažje naprej in naslednje tekme lahko odigramo bolj sproščeno. Kar se bo zgodilo v izločilnih bojih, se bo zgodilo, vemo pa, da je v teh mogoče vse."

Največ možnosti za naslov v ligi prvakov pripisuje poljskim ekipam, vse tri Projekt Varšava, Aluron Zaviercie in Jastrzebski Wegiel so zasedle prvo mesto in v četrtfinale napredovale brez poraza. "Mislim, da bo na koncu zmagala ena od poljskih ekip. Nekako vse zmeraj igrajo res zelo dobro in so na svoji ravni. Lahko se zgodi, da bodo v polfinalu tri poljske ekipe."

"Še vedno imam energijo, še vedno želim zmagovati"

Slovenski srednji bloker pri 38 letih še naprej kaže odlične predstave in je v Grčiji – o njegovi izkušnji v Pireju boste več lahko prebrali v rubriki Prek meja – eden ključnih članov aktualnega grškega prvaka. Leta mu ne pridejo do živega, še pomembnejše pa je, da v odbojki še vedno uživa.

"Užitek je še vedno prisoten. Še vedno imam energijo, še vedno želim zmagovati, še vedno me žene želja po zmagi. Na igrišču se dobro počutim, telo je malo hitreje utrujeno, a se vselej dobro pripravim, tako da grem na trening ali tekmo dobro pripravljen, da ni neke večje utrujenosti. Naboj je še vedno prisoten. Rad bi še kaj naredil, osvojil prvenstvo, pokal," mu ne manjka elana.

Hvaležen je, da mu v karieri pomaga tudi to, da se je uspešno izognil težjim poškodbam: "Glede poškodb moram kar potrkati. Kot kaže, sem, kar zadeva poškodbe, rojen pod srečno zvezdo (smeh, op. a.). Upam, da tako ostane."

Z Olympiacosom so na grškem prvenstvu, na katerem lovijo tretji zaporedni naslov, po 13 tekmah trenutno drugi, pred njimi je le veliki tekmec Panathinaikos, ki je zbral zmago in tri točke več.

Reprezentanca? "Glede na to, da se dobro počutim, zakaj pa ne."

Energije za klubsko udejstvovanje mu ne manjka, kaj pa reprezentančna pot? Pred dnevi je postalo uradno, da Gheorghe Cretu ne bo več selektor slovenske reprezentance. Romun, ki je selektorsko taktirko prevzel dobra dva tedna pred domačim svetovnim prvenstvom leta 2022, se seli na klop Srbije, Odbojkarska zveza Slovenije pa išče novega selektorja.

"Takrat je bila res potrebna neka sprememba. Cretuju smo takoj po prihodu začeli zaupati, hitro smo sprejeli njegov sistem dela, nekako nas je na treningih res gnal do konca. Skupaj smo doživeli zelo lepe trenutke, dosegli lepe rezultate, bili res kot neka družina, a to je šport, spremembe so del njega. Želim mu vse najboljše," o sodelovanju s 56-letnikom pravi naš sogovornik.

Na vprašanje, v kakšno smer gre razmišljanje o njegovi reprezentančni prihodnosti, pa dodaja: "Kot do zdaj, nikoli nisem rekel ne. Glede na to, da se dobro počutim, zakaj pa ne? Bo pa zagotovo treba najprej videti, kdo bo selektor in kakšno ekipo sploh on vidi v prihodnosti. Vemo, da potrebujemo nekoga, ki nas žene, ki se dobesedno dere na nas, saj imamo, kot kaže, nekaj balkanskega v sebi in očitno to potrebujemo (smeh, op. a.)."

