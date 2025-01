Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so si s sredino zmago v 6. krogu lige prvakov nad belgijskim Greenyard Maaseik zagotovili tretje mesto v svoji skupini, s tem pa nadaljevanje evropske sezone. Selijo se v pokal CEV, v katerem se bodo tekmovanju priključili v četrtfinalu.

V tem jih čaka zahteven tekmec, turški Ziraat Bank iz Ankare, ki je pred sezono v svojo vrsto zvabil slovenskega reprezentančnega korektorja Tončka Šterna. Prva četrtfinalna tekma bo v Hali Tivoli, predvidoma 12. februarja ob 18. uri, povratno srečanje pa v Ankari.

Ziraat Bank je izločil Guaguas Las Palmas. Foto: CEV

Šternovim gre odlično, na domačem prvenstvu so na 17 tekmah dosegli 15 zmag in zgolj dva poraza, tako da so zanesljivo na prvem mestu. Njihova najbližja zasledovalca Halkbank (s tekmo manj) in Galatasaray zaostajata devet oziroma deset točk. Ko so se pred tremi tedni srečali s Haklbankom, ki bo igral v osmini finala elitne lige prvakov, so ga premagali s 3:0.

Za Tončkom Šternom in klubskimi soigralci je 18 zaporednih zmag. Foto: Guliverimage

Za Ziraatom je sijajen zmagoviti niz, izgubili niso že od konca oktobra, trenutno so pri 18. zaporednih zmagah – ob turški ligi so zmagovali tudi v pokalu CEV.