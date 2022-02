Na Azorih bitka neporaženih: Vsaka zmaga bo dobrodošla

Ekipa Ljubljančanov, v kateri ni posebnosti, saj so trenerju Mladenu Kašiću na voljo vsi igralci, je proti Azorom odpotovala že v nedeljo. Na prizorišču je opravila dva treninga, pozno zvečer po slovenskem času pa jo čaka prvi četrtfinalni obračun s portugalskim kolektivom A. J. Fonte Bastardo. Tako kot ACH Volley Ljubljana so tudi Portugalci v letošnji sezoni še nepremagani in zasedajo prvo mesto v domačem prvenstvu.

Mladen Kašić nima težav s kadrom. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po dolgem potovanju, ki je bilo zelo dobro organizirano, saj smo trening moči opravili že v Lizboni, se nadejamo dobrega rezultata proti ekipi, ki dominira v portugalskem prvenstvu tako kot ACH Volley v slovenskem. Kljub pregledu številnih videovsebin tekmeca gre še vedno za dokaj neznano ekipo. Upam, da bomo iztržili ugoden izid pred povratno tekmo v Ljubljani," je pred večernim dvobojem v klubski mikrofon dejal hrvaški strateg ljubljanske ekipe Kašić.

Foto: Vid Ponikvar

"Ne želimo končati nastopov"

"Nasprotnika že poznamo, saj smo si ogledali nekaj videoposnetkov. Ekipa sicer po imenih ni zveneča, vendar, kot je dejal pomočnik trenerja, so kot muhe, ki se držijo in ne odnehajo skozi celotno igro. Pričakujem težko gostovanje, in vsaka zmaga s kakršnimkoli rezultatom bo dobrodošla," pred srečanjem razmišlja kapetan Jan Pokeršnik, Matic Videčnik pa dodaja: "Ključ do uspeha na tekmi bo predvsem napadalen servis. Prav tako moramo držati visoko raven v igri blok−obramba, ki nas 'krasi' v tej sezoni. Vsekakor pa z nastopi v pokalu CEV Challenge ne bi želeli zaključiti, zato razmišljamo o vsaki tekmi posebej."

Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Tivoliju.