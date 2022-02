Kamničanke želijo končati brez poraza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčanke so po hudem boju doma premagale Budimpešto, Kamničanke gostijo Mladost.

Mariborčanke so po hudem boju doma premagale Budimpešto, Kamničanke gostijo Mladost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarice Nova KBM Branik so na predzadnji tekmi tega dela lige MEVZA gostile trenutno drugo zasedbo iz Budimpešte in jo po hudem boju premagale s 3:2 v nizih. Članice Calcit Volleyja pa bodo odigrale zadnje srečanje, gostile bodo četrto zagrebško Mladost. Kamničanke so pred obračunom še neporažene v tem tekmovanju. Obe slovenski ekipi sta si že priigrali vstopnico za zaključni turnir.