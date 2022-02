Kamničanom spodrsnilo pri zadnjem moštvu lige v Bratislavi

Odbojkarji Calcita Volleyja so si v Bratislavi proti zadnjeuvrščeni ekipi privoščili spodrsljaj, ki bi jih lahko stal nastopa na zaključnem turnirju srednjeevropske lige. Čeprav so vodili z 2:0 in bili na pragu treh točk, s katerimi bi potrdili tretje mesto po rednem delu, so vse zapravili v naslednjih dveh, oddali točko, kar pomeni, da jih do konca lahko prehiti zagrebška Mladost. Ta se bo na svoji zadnji tekmi merila z Merkurjem Mariborom, ki bi lahko Kamničanom skočil v pomoč, Zagrebčanom bi moral odvzeti vsaj dva niza in s tem točko.

Kamničanom, ki so imeli v zadnjem času veliko zdravstvenih težav, zaradi tega tudi otežene treninge, je pomembnost tekme že na začetku tekme zatresla roke. Do izida 17:17 so se mučili, toda tri zaporedne napake gostiteljev za vodstvo 21:17 so jih vsaj za kratek čas sprostile. Niz so mirno pripeljali do konca, z asom ga je zaključil mladi korektor Nik Mujanović, v drugem pa hitro pokazali svojo kakovost. Z odličnimi servisi Tommyja Siiriläja in dvema blokoma Mihe Bregarja so prišli v vodstvo s 4:0, blok Danila Pavlovića je že pomenil vodstvo s 13:6, po asu Mujanovića pa ni bilo več dvomov, da bodo povedli z 2:0.

A naloge s tem še niso opravili, sproščeni Slovaki se niso predali, tako da je bil tretji niz povsem izenačen. Kamničani so še imeli ugoden izid 22:22, nato pa so domači dosegli tri zaporedne točke, dobili niz, v vrste Slovencev pa se je spet naselila negotovost. Tekmec je to izkoriščal, se v četrtem nizu s Calcitom menjal v vodstvu, na koncu pa imel spet več zbranosti v končnici in izenačil na 2:2.

V tretjem nizu so bili gosti, pri katerih je na koncu Pavlović dosegel 21 točk in pet blokov, Mujanović pa 19 točk in pet asov, spet boljši, zanesljivo so dobili "tie break", a pravega veselja zaradi tega ni bilo.

Kamničane bi na zaključni turnir v Pliberku (19. in 20. februar) zanesljivo peljala le zmaga s 3:0 ali 3:1 v nizih. Po porazu v Bratislavi, se bo v primeru sobotne zmage Zagrebčanov nad Mariborčani na zaključni turnir uvrstila Mladost.