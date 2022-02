ACH še naprej stoodstoten, Krki derbi začelja

Odbojkarji ACH Volleyja še naprej nizajo zmage, v vnaprej odigrani tekmi 17. kroga državnega prvenstva (konec tedna bodo igrali na zaključnem turnirju srednjeevropske lige) so prišli do jubilejne, 40. v sezoni. Do živega jim ne pride niti hud ritem tekem, praktično se s tekmeci merijo vsak drug dan, a zelo malo jih osvoji kakšen niz. To ni uspelo niti Panviti Pomgradu, ki ni bila niti v enem blizu presenečenju.

V drugem in tretjem jim je sicer na polovici dobro kazalo. V drugem so vodili s 14:11, bili blizu do izida 18:17, do konca pa so jim Ljubljančani dopustili le še točko. V tretjem so imeli prednost 10:7, 13:11, bili na 19. točki še poravnani s tekmeci, toda ti niso hoteli zavleči tekme, stopili so na plin in prišli do gladke zmage.

Odbojkarji Krke pa so zabeležili pomembno zmago v boju za obstanek. V Kranju so premagali neposrednega tekmeca, čeprav v prvem nizu ni kazalo na to, v njem so osvojili vsega deset točk. Tudi pred končnici drugega niza so zaostajali, a so minimalni zaostanek izničili in izenačili na 1:1. V preostalih dveh nizih pa so brez posebnih težav nadzorovali potek od začetka do konca.

1. DOL za moške, 17. krog: Sreda, 16. februar

ACH Volley : Panvita Pomgrad 3:0 (19, 18, 21) Sobota, 19. februar

Hiša na Kolesih Triglav : Krka 1:3 (-10, 22, 22, 18) Sreda, 23. februar

Calcit Volley - Salonit Anhovo

Ok Merkur Maribor - Črnuče