Olimpijski prvaki bodo bojkotirali SP, če bo ta ostal v Rusiji

Francoski odbojkarji so lani na Japonskem postali olimpijski prvaki. Foto: Guliverimage

Če bo Rusija letos gostila svetovno prvenstvo v odbojki, na njem ne bo aktualnih olimpijskih prvakov Francozov. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) za zdaj še vztraja pri odločitvi, da bi odbojkarski spektakel od 26. avgusta do 11. septembra potekal v Rusiji, a bi se lahko vse skupaj kmalu spremenilo. O tem priča odločitev, da Rusija junija oziroma julija ne bo gostila turnirjev lige narodov. Na enem izmed njih v Ufi bi sicer morala nastopiti tudi Slovenija.

Vedno več je športnih tekmovanj, ki bi morala letos potekati v Rusiji, a so jih vodilne krovne zveze zaradi ruske invazije na Ukrajino preselile drugam. Tako se je Evropska nogometna zveza (Uefa) odločila, da v ruskem St. Peterburgu ne bo finala nogometne lige prvakov, ampak se bo o evropskem prvaku odločalo 28. maja v Parizu, v Rusiji pa ne bo niti dirke formule 1 v Sočiju. Kakšna pa bo usoda svetovnega prvenstva v odbojki, ki bi moralo potekati v Rusiji od 26. avgusta do 11. septembra, ena izmed 24 udeleženk pa bo tudi Slovenija?

Kdo bo nastopil na letošnjem SP 2022 in kje bi moral potekati? Skupina A (Moskva): Rusija, Srbija, Tunizija, Portoriko

Skupina B (Kemerovo): Brazilija, Japonska, Kuba, Katar

Skupina C (Novosibirsk): Poljska, ZDA, Mehika, Bolgarija

Skupina D (Ufa): Francija, Slovenija, Nemčija, Kamerun

Skupina E (Jekaterinburg): Italija, Kanada, Turčija, Kitajska

Skupina F (Krasnojarsk): Argentina, Iran, Nizozemska, Egipt

SP v Rusiji zaenkrat še, liga narodov pa se seli drugam

Na letošnjem SP v odbojki bo nastopila tudi Slovenija. Drugič v zgodovini. Foto: Aleš Oblak Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) sporoča, da podrobno spremlja razmere ter da bo preučila druga tekmovanja, ki bi morala potekati v Rusiji, vključno z moškim svetovnim prvenstvom v drugi polovici letošnjega leta. Za zdaj Rusija na papirju še vedno ostaja gostiteljica največjega odbojkarskega tekmovanja na svetu. Če bo ostalo pri tem, na svetovnem prvenstvu ne bo nastopila ena najboljših reprezentanc na svetu, Francija.

Aktualni olimpijski prvaki so v sporočilu za javnost dali vedeti, da bodo bojkotirali svetovno prvenstvo, če bo to potekalo v državi, ki je pred dnevi vojaško napadla Ukrajino. Francija bi na letošnjem svetovnem prvenstvu nastopala prav v skupini s Slovenijo, Nemčijo in Kamerunom.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bi morala julija igrati ligo narodov v ruskem mestu Ufa, a se je FIVB odločila, da bo tekmovanje potekalo drugje. Foto: Guliverimage

Igralo bi se v ruskem mestu Ufa, kjer bi moral v začetku julija potekati turnir lige narodov. FIVB je v luči poslabšanja razmer v Ukrajini sprejela odločitev, da Rusija poleti ne bo gostila turnirjev v ligi narodov za moške in ženske. Potekala bodo drugje, nova prizorišča pa še niso znana.

Novi slovenski selektor razkril cilje

Mark Lebedew je prepričan, da se lahko Slovenija na letošnjem SP zavihti visoko. Foto: Guliverimage Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco, ki jo po novem vodi Avstralec Mark Lebedew, čaka letos več izzivov. Nastopili bodo v ligi narodov, nato pa se bodo podali v boj za čim boljšo uvrstitev na svetovnem prvenstvu, na katerem bodo nastopili drugič. Pred štirimi leti so osvojili 12. mesto.

''Če sem iskren, bi bil na svetovnem prvenstvu zadovoljen s kolajno. Če bomo dosegli najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih, bi bila seveda prav tako velika, pomembna stvar. Morda bi moral reči, da je to naš prvi cilj, saj ni dobro prehitevati stvari. Lahko pa rečem, da bi bila za to skupino uvrstitev med prvo osmerico velik korak, sploh z vidika olimpijskih kvalifikacij,'' je novi slovenski selektor v sobotnem intervjuju predstavil pričakovanja pred letošnjim reprezentančnim vrhuncem leta.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v zadnjih letih razvaja slovenske ljubitelje športa z vrhunskimi rezultati. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski odbojkarji, ki že dalj časa spadajo med evropsko elito, bodo nastope v letošnji ligi narodov začeli s tekmo proti Američanom v Braziliji, kjer bo potekal uvodni turnir tega tekmovanja med 7. in 12. junijem. Nato Slovence čaka turnir na Filipinih v Quezon Cityju (od 21. do 26. junija), po zadnjih turnirjih pa bo znanih najboljših osem reprezentanc, ki jih med 20. in 24. julijem v Italiji čaka še zaključni turnir.