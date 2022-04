Bonitta objavil seznam za reprezentančni akciji: več kot polovica novink

Selektor slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste Marco Bonitta je predstavil seznam igralk, na katere računa v letošnji reprezentančni sezoni, v kateri Slovenke čaka nastop v srebrni evropski ligi in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Za več kot 18 reprezentantk je to prvi vpoklic v člansko zasedbo.

Italijanski strateg Marco Bonitta, ki je žensko člansko izbrano vrsto Slovenije prevzel v začetku letošnjega leta, je predstavil seznam igralk, s katerimi bo Sloveniji poskušal zagotoviti uvrstitev v zlato evropsko ligo in na EuroVolley 2023.

Redke izkušnje, veliko novink

Na seznamu je 18 odbojkaric, sestava pomlajene reprezentance pa je v primerjavi z lanskim letom precej spremenjena. Od izkušenejših igralk so na seznamu le Eva Pavović Mori, Saša Planinšec in Darja Eržen, nekaj nastopov za slovensko vrsto so do zdaj zbrale še Eva Pogačar, Eva Zatkovič, Mirta Velikonja Grbac, Anja Mazej in Lorena Lorber Fijok, za vsa preostala dekleta pa je to prvi vpoklic v člansko reprezentanco.

Odbojkarica Calcita Eva Pavlović Mori, ki bo v prihodnji sezoni igrala v Turčiji, je ena redkih reprezentančno izkušenih igralk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čez dva tedna v Kranjski Gori

Bonitta bo varovanke zbral 28. aprila v Kranjski Gori, kjer bodo dekleta ostala vse do 11. maja, nato pa odpotovala v Varaždin, kjer jih 13. in 14. maja čakata pripravljalni tekmi proti Hrvaški. Po dnevu počitka se bodo Slovenke vrnile v Kranjsko Goro, 18. in 19. maja bodo v sklopu priprav na obračune v srebrni evropski ligi odigrale srečanji s Slovaško, 21. in 22. maja pa se bodo v Mislinji pomerile še s Češko.

Reprezentanca se bo svojim navijačem na uradni tekmi prvič predstavila 25. maja v Mislinji, kjer bo v CEV Silver European League gostila Luksemburg, 28. maja pa še Švedsko. V srebrni evropski ligi bosta nato sledili še tekmi s Portugalsko v gosteh in z Estonijo v Mislinji, povratne tekme bodo med 15. in 26. junijem, veliki finale pa 2. julija.

Varovanke Marca Bonitte čakata dve pomembnejši akciji, nastop v srebrni evropski ligi in kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Avgusta začetek lova na EP

V drugem delu reprezentančne akcije Slovenke čaka še nastop v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, v katerih se bodo za vozovnico za EuroVolley med 20. avgustom in 11. septembrom merile z Azerbajdžanom, Gruzijo in Avstrijo.