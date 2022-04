Lebedew razkril širši seznam kandidatov in strokovni štab

Novi selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance Mark Lebedew je objavil seznam odbojkarjev, na katere računa v letošnji sezoni elitne Lige narodov in na avgustovskem svetovnem prvenstvu. Na širšem seznamu je 22 reprezentantov, tudi štirje novinci, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenija. Ob tem je postalo jasno tudi, da bosta pomočnika Avstralca za krmilom slovenske reprezentance Italijan Matteo De Cecco in Zoran Kedačič.

Pred slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je še ena zahtevna sezona z zgoščenim urnikom, ki v okviru Lige narodov, v kateri bo Slovenija igrala drugič, prinaša nastope v Braziliji, na Filipinih in na Poljskem ter še morebitne boje za najvišja mesta na velikem finalu, ki bo od 18. do 24. julija (organizator še ni znan).

Konec avgusta Slovence čaka vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo, ki se bo končalo 11. septembra, organizatorja pa Mednarodna odbojkarska zveza še ni potrdila.

Zbor v drugem tednu maja, reprezentanca ne bo popolna Slovenske odbojkarje čakata dve večji akciji - z nastopi v Ligi narodov bodo začeli junija, svetovno prvenstvo se bo začelo konec avgusta. Foto: Guliverimage

Slovensko izbrano vrsto bo po slovesu od Alberta Giulianija, ki jo je dvakrat popeljal do srebrnega odličja na evropskem prvenstvu, vodil Avstralec Mark Lebedew. Novemu selektorju bosta kot pomočnika pomagala Matteo De Cecco in selektor mladinske reprezentance Zoran Kedačič, statistik bo Bogdan Szczebak, zdravnik ostaja Mile Majstorović, fizioterapevt pa Pietro Bavutti.

Lebedew bo slovensko izbrano vrsto prvič zbral 9. maja v Ljubljani, a na pripravah še ne bo vseh igralcev, saj prvenstva v Franciji, Italiji in na Poljskem, kjer igrajo Gregor Ropret, Danijel Koncilja, Rok Možič, Tonček Štern in Jan Kozamernik, do takrat še ne bodo končana, nekaj dodatnih dni počitka pa je Lebedew namenil varovancu pri Friedrichshafnu Dejanu Vinčiću in Tinetu Urnautu.

Čebulj bo izpustil Ligo narodov

Klemen Čebulj bo izpustil nastope v Ligi narodov, bo pa reprezentanci na voljo na svetovnem prvenstvu, na zbor pa ne bo niti Alena Šketa, ki bo skušal čim prej rešiti težave s kolenoma.

Klemen Čebulj bo tekme v Ligi narodov izpustil, bo pa reprezentanci na voljo za svetovno prvenstvo. Foto: FIVB

Vrnitev in kvartet novincev

V reprezentanco se vrača izkušeni srednji bloker Danijel Koncilja, priložnost za dokazovanje pa bodo prvič dobili sprejemalec Črnuč Črtomir Bošnjak, 17-letni korektor kamniškega Calcit Volleyja Nik Mujanovič, 18-letni srednji bloker Janž Janez Kržič iz OK Merkur Maribora ter njegov soigralec na mestu prostega igralca Alan Košenina.

Prvi pripravljalni tekmi s Hrvaško

Reprezentanca bo uvodni del priprav opravila v Ljubljani, kjer bo 20. in 21. maja odigrala pripravljalni tekmi s Hrvaško, 23. maja pa bo potovala v Srbijo in se pomerila s tamkajšnjo izbrano vrsto. Slovence nato po dveh dneh treningov v Hali Tivoli 30. maja čaka še odhod na sklepni del priprav v Bolgarijo, že 4. junija pa bo bodo sedli na letalo proti Braziliji, ki bo od 8. junija gostila prvi turnir Lige narodov.

Širši seznam reprezentance Podajalci: Dejan Vinčić (VfB Friedrichshafen, Nem), Gregor Ropret (Cambrai Volley, Fra), Gregor Pernuš (ACH Volley Ljubljana), Uroš Planinšič (OK Merkur Maribor)

Sprejemalci: Tine Urnaut (Zenit St. Peterburg, Rus), Klemen Čebulj (Asseco Resovia Rzeszów, Pol), Rok Možič (Verona Volley, Ita), Žiga Štern (Foinikas Syros, Grč), Jan Klobučar (OK Kamnik), Jure Okroglič (ACH Volley Ljubljan), Črtomit Bošnjak (OK Črnuče)

Korektorji: Tonček Štern (Gas Sales Bluenergy Piacenza, Ita), Alen Šket (ACH Volley Ljubljana), Nik Mujanovič (OK Kamnik)

Srednji blokerji: Jan Kozamernik (Asseco Resovia Rzeszow, Pol), Alen Pajenk (Olympiacos, Grč), Sašo Štalerkar (Panathinaikos, Grč), Matic Videčnik (ACH Volley Ljubljana), Danijel Koncilja (AS Cannes, Fra), Janž Janez Kržič (OK Merkur Maribor)

Prosta igralca: Jani Kovačič (ACH Volley Ljubljana), Alan Košenina (OK Merkur Maribor