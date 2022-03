Italijan za izhod iz slepe ulice

Na Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) ne skrivajo, da se je ženska reprezentanca v zadnjem času znašla v slepi ulici. Odbojkarice in drugi člani ženske elitne izbrane vrste niso več hodili v isto smer, bilo je vse več odpovedi in nezadovoljstva, tako da so na zvezi morali ukrepati.

Imenovanje novega selektorja, ki bo vrnil strast in željo po igranju v reprezentanci, je bila prva poteza vodstva zveze, Bonitta pa se je po januarskem imenovanju danes prvič srečal s slovenskimi odbojkaricami in opravil pogovore z njimi.

Na njegovem širšem seznamu je trenutno 27 odbojkaric, a Bonitta je že napovedal, da se bo zavzemal za delo s 15 ali 16 igralkami, tako da bo dokončen seznam igralk za nastop v evropski ligi proti Luksemburgu 25. maja ter avgustovske in septembrske kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023 predvidoma obelodanil pred polfinalnimi tekmami končnice državnega prvenstva.

Že zdaj je jasno, da pod njegovim mandatom ne bosta igrali v tem trenutku najbolj razvpiti slovenski odbojkarici Lana Ščuka in Sara Najdič, obe sta se že odpovedali nastopu v dresu z državnim grbom na prsih.

Ženska reprezentanca se je v zadnjem času znašla v slepi ulici. Foto: Aleš Oblak

Predstavil tudi strokovni štab

Ob tem je Bonitta danes predstavil tudi svoj kombinirani slovensko-italijanski strokovni štab. V njem bo njegov dolgoletni sodelavec Francesco Guarnieri, imena novega italijanskega strokovnjaka za telesno pripravo še ni razkril, v njegovem najožjem štabu pa sta tudi Samo Miklavc in zdravnica Katarina Cunder.

"Danes sem prvič v Slovenji v vlogi selektorja. Z igralkami in člani strokovnega vodstva sem opravil zelo odkrite pogovore, prav vsem sem predstavil svoj načrt in način dela ter skupne cilje v prihajajočem obdobju. V natrpanem in izjemno napornem ciklusu se bomo osredotočili na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tekme v srebrni evropski ligi pa bomo namenili piljenju naše pripravljenosti. V vsakem primeru želimo narediti korak naprej in se znova prebiti na evropsko prvenstvo, to je naš primaren cilj," je na današnji novinarski konferenci v ljubljanskem hotelu M dejal Bonitta.

"Prepričan sem, da je pred slovensko reprezentanco svetla prihodnost. Imamo nadarjen rod igralk v reprezentancah do 17 in 19 let, ob načrtnem delu in dvigu telesne pripravljenosti, ki je v odbojki izjemnega pomena, se lahko Slovenija prebije tudi v zgornjo polovico najboljših evropskih reprezentanc," je še dodal Bonitta, ki si bo aprila ogledal tudi kvalifikacije slovenske reprezentance do 19 let in nekatere tekme končnice državnega prvenstva.

Lana Ščuka je že odpovedala nastop. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Šest prijateljskih tekem

Slovenska reprezentanca bo v okviru priprav za evropsko ligo in nato še kvalifikacije za EP 2023 odigrala šest prijateljskih tekem. Dvakrat se bo pomerila s Hrvaško v gosteh, doma pa bo igrala še po dve tekmi s Slovaško in Češko.

Izkušeni Bonitta je bil v dveh mandatih trener italijanske ženske reprezentance, prvič med letoma 2001 in 2006, drugič pa med letoma 2014 in 2016. Pod njegovim mandatom so naše zahodne sosede osvojile naslov svetovnih prvakinj v Nemčiji leta 2002 ter dvakrat srebrno odličje na evropskih prvenstvih v Bolgariji 2001 in na Hrvaškem 2005.

Med letoma 2007 in 2008 je bil Bonitta tudi selektor poljske ženske reprezentance. Na klubski sceni je 58-letni strokovnjak vodil številne znane italijanske ekipe iz Ravenne, Bergama, Cavriaga, Taranta in Rima, kratek čas je bil tudi trener poljskega moštva Olsztyn.

