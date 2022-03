Dejan Vinčić in slovenski selektor se veselita lovorike

Odbojkarji VfB Friedrichshafen, ki jih trenira novi elektor slovenske odbojkarske reprezentance Mark Lebedew, kapetanska vloga pa pripada izkušenemu slovenskemu reprezentantu Dejanu Vinčiću, so nemški pokalni zmagovalci. V nedeljskem finalu DVV Cup so upravičili vlogo favorita in s 3:1 premagali SVG Lüneburg. To je 17. tovrstna lovorika nemškega prvoligaša.