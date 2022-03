Derbi v Mariboru, ACH Volley gosti Salonit

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred odbojkarji so le še trije krogi rednega dela državnega prvenstva. Člani ACH Volley Ljubljana, ki so sredi tedna končali evropsko pot, v domačem prvenstvu še ne poznajo poraza in imajo že skoraj zagotovljeno prvo mesto. Oranžni zmaji gostijo Salonit. Boj za drugo mesto ostaja odprt. Državni prvaki iz Maribora bodo skušali drugo mesto potrditi že danes, ko v goste prihaja tretjeuvrščeni Calcit Volley. Triglavani pričakujejo Panvito, Novomeščani pa Črnuče.