ACH Volley pred zahtevnim francoskim izzivom: Vstopiti bo treba pogumneje

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana se v povratno torkovo tekmo polfinala pokala CEV Challenge s francosko ekipo Narbonne Volley odpravljajo z ne najboljšim izhodiščem za napredovanje v finale. Ljubljančani so pretekli teden na prvi polfinalni tekmi v dvorani Tivoli po zaostanku z 0:2 v nizih uprizorili delni preobrat, izenačili na 2:2, odločilni peti niz (15:10) in s tem zmaga s 3:2 sta pripadla Francozom.

Ljubljančani, ki od poraza niso odigrali nobene tekme, so se na gostovanje odpravili za vikend, francosko moštvo pa je v domačem prvenstvu, v katerem zaseda tretje mesto, v tem času prepričljivo, s 3:0 odpravilo Toulouse.

"Veliko časa smo namenili analizi nasprotnikove igre, ki igra odlično predvsem v napadu in na servisu, poleg tega pa so bili v Ljubljani izvrstni tudi v bloku in obrambi," o najmočnejših točkah tekmeca pravi hrvaški strateg na klopi ACH Volleyja. Foto: Vid Ponikvar

Popraviti igro na sprejemu

"Imeli smo dovolj časa, da se odpočijemo po dolgem potovanju. Veliko časa smo namenili analizi nasprotnikove igre, ki igra odlično predvsem v napadu in na servisu, poleg tega pa so bili v Ljubljani izvrstni tudi v bloku in obrambi. Imamo še en dan, da se pripravimo na izjemno pomembno tekmo, ki bo odločala o potniku v finale," je pred srečanjem v klubski mikrofon dejal trener ACH Volleyja Mladen Kašić, ki so mu na voljo vsi igralci.

"Nič še ni izgubljeno, še vedno imamo aktiven rezultat. V tekmo moramo vstopiti pogumneje, saj nimamo ničesar več za izgubiti. Popraviti moramo igro na sprejemu in tako bo vse lažje steklo. Kot že večkrat v letošnji sezoni moramo pokazati značaj, ki krasi to ekipo, in se boriti za vsako točko. Verjamem v uspeh in uvrstitev v finale," pa pred povratno tekmo razmišlja Nemanja Mašulović.

V drugem polfinalu se bosta v torek pomerila Panathinaikos in Halkbank, na prvi tekmi je s 3:0 zmagal zadnji.