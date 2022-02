Prvakom derbi kroga, do zmag tudi Calcit in Panvita

V 16. krogu državnega odbojkarskega prvenstva za moške so državni prvaki iz Maribora, ki držijo drugo mesto, na gostovanju pri četrtem Salonitu slavili s 3:1. Z istim rezultatom so Kamničani premagali Triglavane, Panvita pa Krko. Tekma med ACH Volley Ljubljana in Črnučami bo marca, saj se oranžni zmaji odpravljajo na pomembno povratno polfinalno tekmo pokala challenge.

Prvaki, ki so med tednom v zaostali tekmi gladko premagali Črnuče, so imeli danes več dela. V uvodnih dveh nizih jim je sicer kazalo dobro, saj so ju, čeprav sta bila oba tesna, dobili. Prvega na koncu s 25:23, pa čeprav so zapravili vodstvo s 23:20 in dovolili domačim, da so jih na 23. točki ujeli. V drugem pa si podobne napake niso dovolili, majhno prednost (22:20, 23:21) so obdržali ter izkoristili drugo zaključno žogo.

V tretjem je bil razplet podoben, le da so bili tokrat v vlogi lovcev ob koncu gostje. A Salonit, ki je v končnico po točki Liana Svita Maretiča prišel s 23:20, ni popustil, Marko Radosavljevič in Matic Vrtovec pa sta zagotovila znižanje zaostanka v nizih.

Zelo razburljiv je bil četrti niz. V rahli prednosti so bili domači in vodili še s 23:20. A so potem Mariborčani s tremi zaporednimi točkami izid izenačili, potem pa v nervozni končnici še dvakrat ujeli tekmece na 25. in 26. točki. Zatem so imeli po točki Ahmeda Ihbairija sami priložnost za zmago po 28:27, razpletlo pa se je v korist Merkurja, ki je po napakah domačih ta niz nazadnje dobil s 30:28.

Kamničani so do 14. zmage sezone prišli proti zadnjim Kranjčanom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uvodni niz v Kamniku je pripadel domačim, ki so povedli z 11:6 in 15:11, po seriji dobrih servisov Mitje Gasparinija in bloku Dika Purića pa že z 20:11 in Kamničani so zanesljivo zmagali. Drugače je bilo v drugem nizu, ko so gostje z asom Mihe Malija v končnico vstopili z dvema točkama prednosti (22:20) in izkoristili prvo zaključno žogo.

V tretjem so Kamničani dokončno strli tekmece po vodstvu za neulovljivih osem točk (22:14), končali so ga z asom Jana Brulca. V četrtem nizu so bili Kranjčani spet bolj enakovredni in izenačili na 19. točki, Miha Mali je z asom svojo ekipo še vrnil v igro pri 22:23, toda njegov naslednji servis je končal v mreži, Miha Bregar pa je z drugo zaključno žogo potrdil zmago Calcita.

Sobočani pa so še drugič v sezoni premagali Novomeščane. V uvodnem nizu so izenačili na 20. točki, potem pa ga končali z blokom za 25:22. Podobno je bilo v drugem po vodstvu domačih z 19:17, ki ga niso zapravili, Žan Bedrač pa je zaključil drugi niz za murskosoboško vodstvo v nizih z 2:0.

V tretjem nizu pa je Krka začela odločno in domačim na koncu dovolila le 15 točk, a naleta gostje niso prenesli še v četrti niz. Ta je bil po izenačenju na 11. točki na strani domačih, ki so nato prišli do tesne zmage s 25:23.

Tekmo Črnuče - ACH Volley so prestavili na 11. marec.