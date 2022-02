Kamničanke po poti ACH Volleyja?

Potem ko so pretekli konec tedna prvaki srednjeevropske lige postali odbojkarji ACH Volleyja, ki so se na zaključni turnir uvrstili brez poraza, se bodo za lovoriko v sredo in četrtek potegovale tudi odbojkarice. Na Dunaju se bosta borili dve slovenski ekipi. Članice Calcit Volleyja so se v polfinale, podobno kot ACH, uvrstile brez poraza, Mariborčanke pa so si zaključni turnir priborile z osvojenim nizom na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja. Lovoriko branijo Kamničanke, ki se bodo potegovale za četrto srednjeevropsko krono.

V ženski konkurenci srednjeevropske lige je na sporedu le še sklepno dejanje, zaključni turnir najboljše četverice, ki bo v sredo in četrtek na Dunaju. Ob gostiteljicah SVS Post Schwechat, ki so prvi del tekmovanja končale na petem mestu, bodo sodelovale še najboljše tri ekipe rednega dela: Calcit Volley, Vasas Obuda in NovaKBM Branik.

Redni del so na prvem mestu zanesljivo končale slovenske državne in pokalne prvakinje iz Kamnika, Calcitovke so na desetih tekmah prav tolikokrat zmagale in se brez poraza uvrstile na zaključni turnir, na katerem bodo branile naslov srednjeevropskih prvakinj. V sredinem večernem polfinalu se bodo pomerile z gostiteljicami SVS Post Schwechat. Kamničanke veljajo za prve favoritinje zaključnega turnirja. Slovenske prvakinje, ki bodo srednjeevropsko prvenstvo poskušale osvojiti četrtič, so se s tekmicami iz Avstrije v letošnji sezoni pomerile dvakrat in prvič slavile s 3:0, drugič pa so se morale za zmago bolj potruditi, odpor Dunajčank so strle šele po petih nizih.

"Zaključni turnir je turnir, na katerem odloča vsaka tekma zase. Na njem ni popravnega izpita in ne glede na to, da smo s prvim mestom na papirju dobili lažjega nasprotnika, to v sredo ne bo prav nič pomenilo. K tekmi moramo pristopiti resno, zbrano. In to je edino, kar bom zahteval od svojih igralk. Dunajčanke so nam odvzele točko, kar je že dovolj velik opomin. Daleč od tega, da gre za slabo ekipo, vsako podcenjevanje se ti hitro maščuje. Še enkrat, z vso resnostjo bomo pristopili k polfinalni tekmi in, kot rečeno, od svojih igralk pričakujem resno igro od prve do zadnje točke," pred srečanjem pravi trener Kamničank Gregor Rozman.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V prvem polfinalu, ki se bo v dvorani Posthalle začel ob 16.30 uri, se bodo Mariborčanke pomerile z madžarskim Vasasa Obude iz Budimpešte. Ekipi sta se v tej sezoni srečali dvakrat, novembra so bile s 3:1 boljše Madžarke, v začetku februarja pa so s 3:2 slavile Štajerke, ki imajo v ligi MEVZA štiri lovorike, zadnjič so bile najuspešnejše v sezoni 2014/15.

Več prvih mest v srednjeevropski ligi, ki se je začela v sezoni 1992/93, ima domačin turnirja, VB NÖ Sokol Post, ki je zmagal petkrat (zadnjič leta 2002), ob Calcitu pa je bil trikrat še najboljši madžarski Eger (zadnjič leta 1997). Od slovenskih klubov je bil enkrat, leta 2008, najboljši tudi GEN-I Volley.

Lani zaključnega turnirja ni bilo, nazadnje smo ga spremljali v sezoni 2019/20, ko je slavil Calcit Volley.

Tekma za tretje mesto bo v četrtek ob 10.30, finale se bo začel ob 13. uri.