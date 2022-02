Kamničankam ni uspelo, Mariborčanke tretje

Odbojkarice madžarskega Vasasa Obude so zmagovalke srednjeevropske lige. V finalu so s 3:0 (22, 16, 19) ugnale najboljšo ekipo rednega dela, slovenski Calcit Volley. Kamničanke so tako ostale brez četrtega naslova v tem tekmovanju, Odbojkarice Nova KBM Maribor so v tekmi za tretje mesto premagale gostiteljico Post Schwechat s 3:1.

V rednem delu tekmovanja so madžarske odbojkarice sicer zasedle drugo mesto in na desetih tekmah zbrale 20 točk, osem več so jih imele Kamničanke. Te so v sredinem polfinalu s težavami s 3:2 v nizih ugnale domači Post Schwechat, Madžarke pa so izločile Novo KBM Branik po zmagi s 3:1.

Slovenske pokalne zmagovalke so zelo slabo začele finalni obračun in takoj zaostale z 0:7, po zaslugi sijajnih servisov Lucille Charuk pa so nato znižale izid na 5:7. Madžarke so nato ves čas držale prednost dveh ali treh točk, Slovenke pa so se nazadnje približale na točko zaostanka pri 22:23. To je bila tudi zadnja točka Kamničank v prvem nizu.

V drugem so po tesnem začetku madžarske predstavnice dale v prestavo višje ter z delnim izidom 14:4 razblinile vse upe calcitovk po izenačenju v nizih. Za vodstvo z 2:0 so niz dobile s 25:16. Kamničanke na Dunaju niso bile prave, kar se je pokazalo že v sredo v polfinalu proti domačinkam, tudi v tretjem nizu pa niso našle prave igre. To so Madžarke izkoristile in hitro povedle s 7:2. Na štiri točke so se Slovenke približale pri zaostanku 6:10, a vrnitve po novem nizu točk Madžark ni bilo več (15:8).

Nerešljiva uganka za Kamničanke je bila predvsem Američanka Taylor Bannister, ki je dosegla 20 točk. Charukova je za slovenske predstavnice dosegla 13 točk, od tega štiri ase. Madžarke so bile boljše predvsem v bloku (12:6), pri Kamničankah pa je pešala predvsem realizacija v napadu (31 %).

Odbojkarice iz Budimpešte so tako postale druga madžarska ekipa z naslovom v srednjeevropski ligi, ki se igra od sezone 2005/06. V sezonah 2016/17 in 2017/18 je bil najboljši Linamar Bekescsabai.

Slovenske odbojkarice ostajajo pri osmih naslovih. Štiri ima Nova KBM Branik, tri Calcit Volley, enkrat pa je bila najboljša ekipa Hita Nove Gorice.

Mariborčanke v boju za tretje mesto premagale domačinke

Bankirke so že v sredo ostale brez možnosti za peti naslov v srednjeevropski ligi, potem ko so v polfinalu z 1:3 v nizih izgubile proti madžarskemu Vasasu Obudi. Od Post Schwechata so bile s tesnimi 3:2 v nizih boljše odbojkarice Calcit Volleyja.

Mariborčanke so v današnjem dopoldanskem obračunu prvi niz začele bolje, a so se tekmice vrnile in izenačile na 9:9, nato pa so se z delnim izidom 11:5 slovenske odbojkarice odlepile in zanesljivo zadržale prednost za vodstvo z 1:0.

Mariborčanke so v boju za tretje mesto s 3:1 premagale Post Schwechat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V drugem nizu so Štajerke dvakrat povedle s štirimi točkami, najprej pri 13:9, nato pa še pri 20:16, a to ni bilo dovolj, da bi ustavile nalet domačink, ki so dobile devet od zadnjih 12 točk za izenačenje na 1:1.

V tesnem tretjem nizu sta bili ekipi poravnani vse do 16. točke, nato pa so na plin stopile Slovenke in z delnim izidom 8:2 odločile tretji niz. Tudi v četrtem so prevladovale, odločilno razliko pa napravile sredi niza, ko so povedle s 17:11. Dvomov o zmagovalkah ni bilo več, Mariborčanke pa so zadnji niz dobile prepričljivo s 25:14.

Z 22 točkami se je najbolj izkazala Anamarija Galić, ki je bila v napadu 53-odstotno učinkovita. Dvomestno število točk so presegle še Mirta Velikonja Grbac (17), Lorena Lorber Fijok (16) in Monika Potokar (14). Pri Avstrijkah je največ točk prispevala Monika Chrtianska (16).

Liga MEVZA, zaključni turnir, ženske (Dunaj, Posthalle) Finale Četrtek, 24. februar

Vasas Obuda : Calcit Volley 3:0 (22, 16, 19)

Dvorana Posthalle Wien, sodnika: Vlastimil Kovar (Češka), Markus Petsche (Avstrija).

Vasas Obuda: Vezseny, Kump, Bamba, Fabian 1, Bannister 20, Žernovič 6, Török, Kiraly-Talas, Juhar, Papp, Takacs, Kaličanin 8, Boyko 11, Abdulazimova 11.

Calcit Volley: Pavlović Mori 7, Špoljarič, Mihevc 2, Javornik, Radišković 5, Šiftar, Kostić 10, Lenart, Boisa 1, Janežič, Charuk 13, Sillah 4, Zorman, Čižman 1. Tekma za 3. mesto Četrtek, 24. februar

Nova KBM Branik Maribor : Post Schwechat 3:1 (-21, 23, -21, -14)

Dvorana Posthalle Wien, sodnika: Viktorini-Lisa (Slovaška) in Jambor (Madžarska).

Post Schwechat: Vasilakopulos, Mitrengova 7, Pavlova 7, Chrtianska 16, Mićić, Hutchinson 6, Mehić 13, Tuluk, Trunner, Haselsteiner, Mikšikova 8, Haslinger 3, Baji, Katz 2.

Nova KBM Brani: Knez, Milošič, Pogačar 4, Šalamun, Winkler, Knez, Bračko 9, Potokar 14, Gradišnik Klanjšček, Velikonja Grbac 17, Cikač, Ramić, Galić 22, Lorber Fijok 16, Augustinovič.

Zmagovalke: 1992-93 Post SV Dunaj (Avt)

1993-94 Mladost Zagreb (Hrv)

1994-95 Eger (Mad)

1995-96 Eger (Mad)

1996-97 Eger (Mad)

1997-98 Post SV Dunaj (Avt)

1998-99 Post SV Dunaj (Avt)

1999-00 Nyiregyhaza (Mad)

2000-01 Post SV Dunaj (Avt)

2001-02 SV Schwechat (Avt)

---------------------------------

2005-06 OMS Senica (Slk)

2006-07 OMS Senica (Slk)

2007-08 HIT Nova Gorica (Slo)

2008-09 Rijeka KWSO (Hrv)

2009-10 Nova KBM Branik (Slo)

2010-11 Modranska Prostejov (Češ)

2011-12 Nova KBM Branik (Slo)

2012-13 Nova KBM Branik (Slo)

2013-14 Calcit Volley (Slo)

2014-15 Nova KBM Branik (Slo)

2015-16 Calcit Volley (Slo)

2016-17 Linamar Bekecssabai (Mad)

2017-18 Linamar Bekecssabai (Mad)

2018-19 Olomouc (Češ)

2019-20 Calcit Volley (Slo)

2020-21 /

2021-22 Vasas Obuda (Mad)

