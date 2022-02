Koprčanke po Ankaranu premagale še Šempeter

Odbojkarice iz Kopra, ki so obsojene na zadnje mesto, so po sredini zmagi nad Ankaranom premagale še eno ekipo iz prve polovice lestvice. V gosteh pri SIP Šempeter so v zaostali tekmi 16. kroga zmagale s 3:1 in Šempetrankam preprečile, da bi napredovale na tretje mesto.

Odbojkarice iz Kopra so danes dosegle šele tretjo zmago v sezoni, s katero ne bodo pobegnile z zadnjega mesta. V prvem nizu so izkoristile prednost 19:16 in 23:20 in ga pripeljale do zmage, izkoristile so četrto zaključno žogo.

V drugem so domače povedle z 18:14 in nato brez večjih težav prišle do zmage. A nadaljevanje je spet pripadlo gostjam, čeprav sta bila oba niza tesna. V tretjem je bilo izenačeno na 20:20 in 23:23, potem pa je Sara Hutinski z blokom priborila prvo zaključno žogo, ki so jo Koprčanke tudi izkoristile.

Podobno je bilo v četrtem nizu; domače so še vodile z 21:20, potem pa so gostje s tremi zaporednimi točkami prevzele pobudo, povedle s 24:21 in z blokom prišle do zmage.

Pri domačih se je s 23 točkami izkazala Neja Vidali, na koprski strani jih je 22 dosegla Nina Đukić.