Šempetranke so se vrnile na tretje mesto

V ženskem odbojkarskem državnem prvenstvu sta bili danes na sporedu dve zaostali tekmi. Sip Šempeter je v Kopru s 3:1 premagal Ankaran, ga prehitel na lestvici in se vrnil na tretje mesto, da je tako, pa so mu pomagale igralke ATK Grosupljega, ki so s 3:2 doma ugnale GEN-I Volley.

Ankarančankam proti Šempetrankam na izenačeni tekmi ni pomagalo 11 asov, od tega šest Tare Cerovac, gostje so naredile manj napak, učinkovitejše pa so bile v napadu, s 14 točkami se je izkazala Vita Černila.

Zelo izenačeno je bilo tudi v Grosupljem, kjer so domače že zaostajale z 1:2 in 6:13 v četrtem nizu, v njem je tudi pri izidu 22:23 še kazalo na zmago Goričank, a so domače predvsem po zaslugi Helene Mijoč, ki je z blokom in napadom prispevala dve točki, poskrbele za preobrat, ki so ga nato potrdile v "tie breaku". Mijočeva je bila s 23 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme.