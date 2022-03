"V odločilnih trenutkih fizično in psihično pogoreli"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so po hudem boju obstali na pragu finala pokala challenge. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odbojkarji ACH Volleyja so po pravi drami na torkovi povratni polfinalni tekmi pokala challenge obstali pred vrati evropskega finala. Oranžni zmaji so pretekli teden doma izgubili z 2:3, tudi v Franciji obračuna niso odprli po željah. Domačin Narbonne Volley je pred več kot tri tisoč gledalci povedel z 2:0 v nizih. A nato se je četa Mladena Kašića vrnila v igro, dobila naslednje tri nize, tako da je o zmagovalcu odločal zlati niz. S 15:9 so ga dobili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili s turškim Halkbankom − izločil je Panathinaikos.

Mladen Kašić obžaluje zapravljeno priložnost s prve tekme. Foto: Vid Ponikvar

"Škoda prve tekme"

"Po prvih dveh nizih, ki smo jih odigrali zelo slabo in ko se nikakor nismo znašli v čudovitem ambientu pred tritisočglavo množico, smo v nadaljevanju prikazali popolnoma drugačen obraz in osvojili tri zaporedne nize. Vendar smo nato tako fizično kot tudi psihično pogoreli v odločilnem zlatem nizu. Ne moremo biti zadovoljni z začetkom tekme, vendar smo lahko zadovoljni s prikazanim v nadaljevanju niza. Škoda je bilo že prve tekme v Ljubljani, saj bi se z ugodnejšim rezultatom lahko veselili uvrstitve v finale," je po obračunu misli v klubski mikrofon strnil Kašić.

Po izgubljenih dveh nizih pokazali pravo energijo, a zlati niz se ni izšel

"Zagotovo zelo težka tekma v izjemni atmosferi na gostovanju v Franciji. Nekako smo se izgubili v prvih dveh nizih, vendar smo se na koncu izvlekli, prišli nazaj in pokazali pravo energijo. Mi smo se dvignili v igri, oni pa začeli padati, in tako smo začutili, da imamo priložnost. Zadnji zlati niz nam že od začetka ni šel po načrtu, na žalost nam je malo zmanjkalo, vendar smo vseeno lahko ponosni na tri nize, ki smo jih zmagali proti vrhunski ekipi Narbonne Volleyja," je dejal Matej Kök.

"Tekmovanja v Evropi so za nas končana, posvetili se bomo izključno slovenskemu prvenstvu," po koncu evropske poti pravi Matic Videčnik. Foto: Vid Ponikvar

Posvetili se bodo domačemu prvenstvu

"Tekma je bila zelo težka. Po dveh nizih smo zaostajali, v tretjem že na koncu tudi izgubljali, vendar se vrnili in zmagali tekmo po težkem boju. Na koncu nam zlatega niza, na žalost, ni uspelo zmagati, tako da so za nas tekmovanja v Evropi letos končana, kar pomeni, da se bomo posvetili izključno slovenskemu prvenstvu," pa je misli proti domačemu cilju − vrnitvi naslova državnega prvaka v Ljubljano −, usmeril Matic Videčnik.

V tem so po 17 tekmah še neporaženi, naslednji obračun jih čaka v soboto, ko bodo gostili Salonit.