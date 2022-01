Slovensko reprezentanco bo vodil še en Italijan

Nedavna zgodovina je pri italijanskem trenerju Marcu Bonitti burna, saj so ga sredi decembra pri poljskem klubu AZS Olsztyn odpustili.

Poljski mediji so takrat pritiskali nanj in želeli izvedeti več o slabem vzdušju, ki naj bi vladalo znotraj moštva. Prav Italijana so krivili za to, da je bilo tako. Po nekaterih informacijah, s katerimi razpolagajo poljski novinarji, naj bi se grdo obnašal tudi do kolegov v strokovnem štabu.

Bonitta sicer velja za priznanega strokovnjaka. Lep čas je delal v ženski odbojki in z Italijo leta 2002 tudi osvojil naslov svetovnega prvaka.

Zdaj bo na mestu slovenske ženske odbojkarske reprezentance nasledil rojaka Alessandra Chiappinija, njegovo ime pa bodo obelodanili danes na novinarski konferenci.

Albertu Giulianiju se je pogodoba, vezana na slovensko moško reprezentanco, iztekla po evropskem prvenstvu. Kdo bo v prihodnje vodil slovenske odbojkarje, bo jasno najpozneje do sredine februarja. Foto: FIVB

Medtem ko je ženska odbojkarska reprezentanca dobila novega selektorja, pa ime selektorja moške odbojkarske reprezentance še ni znano. Albertu Giulianiju, ki je Slovence uspešno vodil med letoma 2019 in 2021, pod njegovo taktirko so dvakrat postali evropski podprvaki, ob debiju v ligi narodov pa prišli do zaključnega turnirja in končali kot četrti, se je pogodba po septembrskem evropskem prvenstvu iztekla. Giuliani se je moral decembra po slabših rezultatih posloviti od poljskega kluba Asseco Resovia, a hitro našel nov klubski izziv, postal je trener 30-kratnega grškega prvaka Olympiacosa.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je na spletni novinarski konferenci dejal, da bo selektorsko vprašanje razjasnjeno najpozneje do sredine februarja.

Metod Ropret Foto: Nebojša Tejić/STA

"Še vedno smo na vezi tudi z Giulianijem, končnih odločitev z njegove kot naše strani ni. Se je pa glas o tem, da se lahko Sloveniji zgodi menjava selektorja, dodobra razširil po ostalih trenerskih vodah, saj na zvezo stalno prihajajo ponudbe. Pred nami je relativno zahteven postopek, a nekaj takšnih smo že izpeljali, ki bo končan, če ne do konca tega meseca, pa zagotovo do sredine februarja."

Slovensko moško odbojkarsko izbrano vrsto v tem letu čakata dve večji tekmovanji, junija in julija nov nastop v ligi narodov, konec avgusta pa svetovno prvenstvo.