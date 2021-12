Giuliani ni več trener poljskega kluba, potekla mu je tudi pogodba z OZS

Italijanski odbojkarski strateg Alberto Giuliani, ki je zadnja tri leta uspešno vodil slovensko izbrano vrsto, ni več trener poljske Asseco Resovie. To je klub objavil pred nekaj dnevi, razlog so bili predvsem slabi rezultati v zadnjem obdobju. Pri klubu iz Rzeszowa sicer igrata slovenska odbojkarska asa Klemen Čebulj in Jan Kozamernik.

"Zahvaljujemo se trenerju Giulianiju za njegovo predanost in delo v našem klubu. Skupaj smo preživeli veliko časa in imeli veliko lepih trenutkov, ki nam bodo vselej ostali v spominu," je v kratki izjavi za javnost na spletni strani pred dnevi dejal izvršni direktor kluba Piotr Maciag. Namesto Italijana je na klop sedel Argentinec Marcelo Mendez.

"Trenirati to moštvo je bila zame čudovita izkušnja. Zahvalil bi se vsem, ki so mi omogočili to priložnost. Prišel sem v času pandemije, kar je bil svojevrsten in zahteven izziv tako profesionalno kot osebno. Ampak vsak dan sem se ob vas in ljudeh, ki so mi pomagali, počutil domače," je po nekajdnevnem razmisleku na Instagramu dejal Alberto Giuliani.

Potekla mu je tudi pogodba z OZS

Metod Ropret: Lahko zagotovim, da bo slovensko moško reprezentanco tudi v prihodnje vodil eden izmed izjemnih svetovnih strokovnjakov. Foto: Sasa Pahic Szabo/Sportida Poleg tega, da se je 57-letni Italijan razšel s poljskim prvoligašem, mu je pred meseci potekla tudi pogodba z Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS). Giuliani je februarja 2019 prevzel vodenje slovenske reprezentance in jo na zadnjih dveh evropskih prvenstvih popeljal do srebrne kolajne. Obenem je s Slovenijo osvojil tudi četrto mesto ob premiernem nastopu v ligi narodov to poletje.

V zadnjih treh mesecih premika kar se tiče podpisa nove pogodbe ni bilo, obenem pa je predsednik OZS Metod Ropret v pogovoru za RTV Slovenija pred dnevi dejal, da ima zveza tudi rezervne načrte.

"Težko napovem, kako se bo ta zgodba na koncu razpletla, dejstvo pa je, da smo pripravljeni tudi na druge možnosti, in lahko zagotovim, da bo slovensko moško reprezentanco tudi v prihodnje vodil eden izmed izjemnih svetovnih strokovnjakov. Vsekakor pa bo tisti, ki bo na novo prevzel reprezentanco, če ne bomo nadaljevali sodelovanja z Giulianijem, stopil v velike škornje, saj so uspehi, ki smo jih dosegali v zadnjih letih, res izjemni," je za RTV Slovenija 27. decembra dejal Ropret.

