Odbojkarska zveza Slovenije je podelila priznanja najboljšim

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v sklopu finala Pokala Slovenije podelila priznanja najboljšim. V izboru za najboljša igralca sta zmagala Eva Pavlović Mori, ki je naslov najboljše prejela drugič zapored, in Klemen Čebulj, ki je priznanje osvojil že tretje leto po vrsti, so sporočili iz OZS.

Slovenska zveza je izbor za najboljše odbojkarje in trenerja leta izpeljala šestič. Ljubitelji odbojke so prek spleta lahko oddali glasove, svoje pa so prispevali tudi člani strokovnega sveta OZS.

Pavlović Morijeva, ki je lansko sezono uspešno igrala v prvi turški, nato še v prvi francoski ligi, s slovensko reprezentanco pa nastopila v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, je prejela največ glasov. Leta 2019 je priznanje za najboljšo odbojkarico prejela Saša Planinšec, v letih 2017 in 2018 je bila najboljša Iza Mlakar, prvo priznanje leta 2016 pa je OZS podelila Tini Grudina.

Za najboljšega odbojkarja leta 2021 je bil izbran Čebulj, ki je bil nosilec igre slovenske reprezentance, četrte v ligi narodov, osvojila pa je še tretjo srebrno kolajno na evropskih prvenstvih. Korošec je zelo dobro igral tudi v poljskem prvenstvu. Pred tem je bil za najboljšega odbojkarja trikrat izbran Tine Urnaut.

Tjaša Kotnik Foto: FIVB

Kdo je prejel priznanje za odbojko na mivki?

Najboljša odbojkarja na mivki je OZS izbirala drugič. Tako kot leta 2020 je tudi letos priznanje za najboljšo odbojkarico na mivki prejela Tjaša Kotnik, med igralci pa je Vida Jakopina nasledil Rok Bračko.

Priznanje za najboljšega trenerja ženske ekipe je prejel Gregor Rozman, ki je z odbojkaricami Calcit Volleyja osvojil naslov državnih prvakinj, s slovensko izbrano vrsto pa se je v srebrni evropski ligi veselil bronastega odličja. Za najboljšega trenerja moške ekipe je strokovni svet izbral Iztoka Kšelo, ki je s slovensko reprezentanco do 17 let postal evropski prvak.