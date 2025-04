Tonček Štern do naslova v pokalu Cev

Turški Ziraat Bankasi je zmagovalec odbojkarskega pokala Cev, potem ko je na povratni tekmi v Ankari še drugič ugnal Asseco Resovio. Potem ko so turški predstavniki, za katere igra tudi slovenski odbojkar Tonček Štern, že na Poljskem slavili s 3:2 v nizih, so delo dokončali na domačem igrišču po zmagi s 3:1.

Pred 7.856 gledalci v dvorani TVF se je pri domačih najbolj izkazal Matthew Anderson s 24 točkami, 16 jih je dodal Emre Savas. Tonček Štern je priložnost za igro dobil zgolj v prvem nizu za en začetni udarec. Večjo vlogo sta imela pri Asseco Resovii Klemen Čebulj in Gregor Ropret, a s poljsko zasedbo nista uspela priti do preobrata kljub slavju v prvem nizu.

Turki so nato zanesljivo dobili drugi in četrti niz, tretjega pa tesno in se veselili prve lovorike v tem tekmovanju in druge za turške klube, potem ko je Halkbank slavil v sezoni 2012/13.

Klemen Čebulj je za moštvo iz Rzeszowa dosegel deset točk, največ pri Poljakih, 15, pa jih je dosegel Bartosz Bednorz. Ropret je kot podajalec poljske ekipe prav tako kot Čebulj odigral vse nize. Asseco Resovia je branila naslov v tem tekmovanju.

Dvoboj v Ankari je ob Švicarju Yvesu Kälinu sodila Slovenka Sanja Miklošič.