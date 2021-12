Slovenec bo še naprej vodil Avstrijce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Veseli smo, da bomo z Radovanom in njegovim strokovnim štabom sodelovali tudi v naslednjem reprezentančnem obdobju. Njegov odnos do dela je pravi, upam, da se bo trdo delo obrestovalo in se bomo uvrstili na evropsko prvenstvo," je med drugim dejal predsednik ÖVV Gernot Leitner.

"Če bodo vsi naši odbojkarji zdravi, potem lahko izpolnimo naš cilj in se prebijemo na evropsko prvenstvo 2023," je dodal Gačič.

Avstrija se prek kvalifikacij ni prebila na letošnje evropsko prvenstvo na Češkem, Finskem, Poljskem in v Estoniji, kjer je Slovenija osvojila srebrno kolajno po porazu v finalu proti Italiji z 2:3.